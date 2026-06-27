SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

"Cevdet Yılmaz bir çalışma yapılacak derken aslında teknik bir zorunluluktan bahsediyor. Şu an 20.000 TL olan en düşük emekli aylığında yasal bir düzenleme olmazsa, bu rakam sabit kalacak. Yani 20.000 TL'nin, yüzde 18'lik enflasyon farkını alabilmesi için Meclis'ten bir yasa geçmesi gerekiyor. 'En düşük alanlara ekstra bir şey vereceğiz' demiyorlar."