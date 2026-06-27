Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın en düşük emekli maaşına yönelik 'Meclis'i işaret eden sözleri heyecan yaratsa da, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ezber bozan bir analiz geldi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 1

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emeklilerin gözü kulağı enflasyon verilerine çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümetin prensip olarak çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediğini vurguladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 2

Yılmaz'ın özellikle en düşük emekli maaşıyla ilgili, "Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" şeklindeki açıklaması, kamuoyunda ek bir zam veya refah payı beklentisi oluşturdu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 3

Ancak SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un değerlendirmeleri, sürecin perde arkasındaki farklı bir tabloyu ortaya koydu.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 4

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını canlı yayında analiz eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, söz konusu 'yasal düzenleme' ifadesinin ekstra bir zam anlamına gelmediğinin altını çizdi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 5

Erdursun, mevcut sistemdeki bir açığa dikkat çekerek şunları kaydetti:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 6

"Cevdet Yılmaz bir çalışma yapılacak derken aslında teknik bir zorunluluktan bahsediyor. Şu an 20.000 TL olan en düşük emekli aylığında yasal bir düzenleme olmazsa, bu rakam sabit kalacak. Yani 20.000 TL'nin, yüzde 18'lik enflasyon farkını alabilmesi için Meclis'ten bir yasa geçmesi gerekiyor. 'En düşük alanlara ekstra bir şey vereceğiz' demiyorlar."

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 7

Hükümetin yeniden bir 'en düşük emekli aylığı' artışına gitmediğini belirten Erdursun, yapılacak yasal düzenlemenin sadece enflasyon farkının mevcut taban maaşa yansıtılmasını sağlayacağını ifade etti.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 8

Bu formüle göre; şu an 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 18'lik enflasyon farkının eklenmesiyle temmuz ayında 23.600 TL seviyesine çıkacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 9

Emeklilerin uzun süredir talep ettiği seyyanen zam veya refah payı uygulamalarının en azından bu temmuz dönemi için masada olmadığını vurgulayan Erdursun, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

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SGK uzmanı Özgür Erdursun şifreleri çözdü: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Resim: 10

"Anladığımız kadarıyla bir refah payı veya seyyanen zam hükümetin gündeminde yok. Aylardır 'Acaba bir baskın seçim olur mu, hükümet bu yüzden ekstra bir adım atar mı?' diye konuştuk ancak büyük bir ihtimalle böyle bir sürpriz yaşanmayacak."

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