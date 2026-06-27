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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da 13 gündür açlık grevini devam ettiren özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler, açlık grevini sonlandırdı.

Öğretmenler kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir"

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara'daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin 13 gündür Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Ankara Şubesi'nde sürdürdüğü açlık grevine 154 akademisyen, sanatçı, gazeteci ve yazarı temsilen Prof. Dr. Cemal Taluğ, Prof. Dr. Ural Akbulut, Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Şenal Sarıhan ve Zeynep Karababa destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 154 kişinin imzasını taşıyan ortak metni ses sanatçısı Zeynep Karababa okudu.

Metinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin 14 gündür seslerini duyurmaya çalıştığı, 13 gündür ise açlık grevinde oldukları belirtildi. İmzacılar, öğretmenlerin sağlık durumlarından endişe duydukları vurgulayarak, "Öğretmenlerimizin yaşamı ve sağlığı her şeyden üstündür" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması talebiyle süresiz açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Sendika adına yapılan açıklamada, "Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan olmak üzere bürokratlar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız. Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil; haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir" ifadeleri yer almıştı.