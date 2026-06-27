Özellikle ABD-İran arasında gerilimin yeniden tırmanması, altın fiyatlarında hareketliliğe sebep oldu.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran)
Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı altında, yatırımcılar fiyatları merak ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...Yunus Arıkan
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İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu
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Gram altın:
Alış: 6.129,21
Satış: 6.130,13
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Çeyrek altın:
Alış: 9.806,74
Satış: 10.022,75
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Yarım altın:
Alış: 19.552,18
Satış: 20.045,51
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Tam altın:
Alış: 39.891,00
Satış: 40.306,00
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14 Ayar bilezik gramı:
Alış: 3.344,08
Satış: 4.513,20
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22 Ayar bilezik gramı:
Alış: 5.578,38
Satış: 5.845,45
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