Yeniçağ Gazetesi
27 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran)

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran)

Yatırımcıların güvenli liman olarak adlandırdığı altında, yatırımcılar fiyatları merak ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 1

Özellikle ABD-İran arasında gerilimin yeniden tırmanması, altın fiyatlarında hareketliliğe sebep oldu.

1 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 2

İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu

2 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 3

Gram altın:
Alış: 6.129,21
Satış: 6.130,13

3 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 4

Çeyrek altın:
Alış: 9.806,74
Satış: 10.022,75

4 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 5

Yarım altın:
Alış: 19.552,18
Satış: 20.045,51

5 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 6

Tam altın:
Alış: 39.891,00
Satış: 40.306,00

6 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 7

14 Ayar bilezik gramı:
Alış: 3.344,08
Satış: 4.513,20

7 8
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL oldu? (27 Haziran) - Resim: 8

22 Ayar bilezik gramı:
Alış: 5.578,38
Satış: 5.845,45

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro