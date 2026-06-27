Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan ve 21 ülkeyi kapsayan son piyasa raporu, kıtada ısınma alışkanlıklarının köklü bir değişime uğradığını ortaya koydu.
Doğalgazlı kombiler tarih oluyor: 21 ülkede uygulanıyor
Avrupa, milyarlarca avroluk enerji faturasını düşürmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için doğalgazlı kombileri hızla terk ediyor. Sadece geçtiğimiz yıl satış rekorları kıran ısı pompaları, kıta genelinde 200'den fazla LNG tankerine eşdeğer enerji tasarrufu sağladı.Kaynak: AA
Rapora göre, Avrupa'daki mevcut ısı pompası stoku, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan 200'den fazla tankerin sağlayacağı enerjiye eşdeğer bir kapasiteye ulaştı.
Bu devasa kapasite, Avrupa Birliği'nin yıllık toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 7'sini karşılarken, yalnızca geçtiğimiz yıl enerji ithalat maliyetlerinde 9,7 milyar avroluk dev bir tasarruf sağladı.
EHPA verilerine göre, Avrupa pazarında ısı pompası satışları geçtiğimiz yıl yüzde 13 oranında artış göstererek 2,9 milyon üniteye ulaştı. Bu yeni kurulumlarla birlikte kıta genelindeki toplam ısı pompası stoku 29,3 milyon üniteye tırmandı.
Sadece 2025 yılı içerisinde kurulan 2,9 milyon yeni ünitenin, tek başına 2,5 milyar metreküp (bcm) LNG ihtiyacını ortadan kaldırdığı belirtiliyor.
Bu miktar, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'dan gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 24'üne denk geliyor.
2025 yılında büyüme hızında liderliği yüzde 50'lik devasa bir artışla Almanya göğüsledi. Ülkede ısı pompalarının ulusal ısıtma pazarındaki payı ilk kez yüzde 50 bandına ulaşarak rekor kırdı.
Satış adedi bazında 528 bin üniteyle Fransa ilk sırada yer alırken, onu 423 bin üniteyle İtalya takip etti. Toplam stokta da Fransa 7 milyon, İtalya ise 5 milyon ünite ile başı çekiyor.
Nüfusa oranla kullanım yoğunluğunda İskandinav ülkeleri açık ara önde. Her bin hane başına düşen ısı pompası sayısında Norveç (650) ve Finlandiya (540) Avrupa'nın en yoğun pazarları unvanını koruyor.
Raporda, ana istatistiklere henüz dahil edilmeyen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerin de eklenmesiyle 2025 toplam satışlarının gerçekte 3,1 milyon üniteyi bulduğu tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, kurulan her yeni ısı pompasının Avrupa'nın enerji arz güvenliğini doğrudan pekiştirdiğinin altını çizdi.
LNG'nin piyasadaki en pahalı enerji kaynaklarından biri olduğunu ve tedarik süreçlerinin her zaman güvenilir işlemediğini vurgulayan Kenny, güncel verilerin Avrupalı tüketicilerin fosil yakıtla ısınma devrini hızla kapattığını gösterdiğini ifade etti.
Sektör temsilcilerinin gözü şimdi Avrupa Birliği Komisyonu'nda. Temmuz ayında yayımlanması beklenen 'elektrifikasyon paketi' kapsamında, üye devletlere ısı pompaları ve elektrik üzerindeki vergi ile KDV oranlarının düşürülmesi yönünde baskı yapılması öngörülüyor. EHPA yetkilileri, bu yeni nesil teknolojinin daha ekonomik hale getirilmesinin, Avrupa'nın tam enerji bağımsızlığı hedefine ulaşması için hayati önem taşıdığını belirtiyor.