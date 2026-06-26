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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Fenerbahçe cephesi ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle toplantıya yaklaşık 30 dakika ara verildi.

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre, Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile Yüksel Yıldırım arasında çıkan sözlü tartışmanın fitilini, Yıldırım’ın kulüplere yönelik ifadeleri ateşledi.

İddiaya göre Yıldırım, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak büyük gelir elde ediyor” dedi. Bu sözlere Mahmut Uslu’nun, “Biz devletten bedava arsa almadık, bizi Galatasaray ile karıştırma” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

Tartışmanın devamında Yüksel Yıldırım’ın, “Burası Kanarya Severler Derneği değil, haddinizi bileceksiniz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Gerilimin artmasıyla Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk’ün Yıldırım’a sert sözler söylediği iddia edilirken, salonda tansiyon yükseldi.

Olayın büyümesi üzerine Serdar Adalı, Ertuğrul Doğan ve Abdullah Kavukçu araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Yüksel Yıldırım’ın salondan çıkarıldığı ve toplantıya ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Barış Göktürk’ün geçtiğimiz sezon Kadıköy’de oynanan maç sonrası Yıldırım hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı da yeniden gündeme geldi.