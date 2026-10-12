Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından bölgede bir haftadır aralıklarla devam eden yağış ve soğuk hava, Yüksekova genelinde olumsuz şartları beraberinde getirdi. İlçe merkezinde dondurucu soğuklar etkili olurken, 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın zirveleri ise mevsimin ilk karıyla kaplandı.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT ÇAĞRISI

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede ilçeyi etkisi altına alan yoğun sis, görüş mesafesini ciddi oranda daralttı. Yağışların aralıklarla sürdüğü ilçede sürücüler araç ışıklarını yakarak trafikte güçlükle ilerlerken, yetkililer olası kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.