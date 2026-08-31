Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig’e bu sezon yükselen ve Galatasaray’ı zorlayarak lige iddialı başlangıç yapan Çorum FK, Moukoko’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ÇORUM FK YILDIZ SANTRAFORU KADROSUNA KATIYOR

Transfer gazetecisi Fabrizio Romano, kırmızı-siyahlıların Youssoufa Moukoko’nun transferi için Kopenhag ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Moukoko’nun da Çorum FK’nin teklifini kabul ettiği ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye’ye geleceği öne sürüldü.

BUNDESLIGA’DA 76 MAÇ

Kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Alman santrfor, genç yaşta A takıma yükselerek Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymişti. Bundesliga’da 76 maçta forma giyen 21 yaşındaki forvet, Alman liginin 1. Klasmanında 17 gol atarken 6 kez de asist katkısı gerçekleştirmişti. Fransa’da Nice forması da terleten futbolcu, Fransız liginde beklenen performansı gösteremeyince Kopenhag’a transfer olmuştu. Moukoko, anlaşmanın tamamlanmasının ardından kariyerine Süper Lig’de Çorum FK formasıyla devam edecek.