Beşiktaş, Alanyaspor karşısında aldığı 1-0’lık yenilginin ardından ligde yeniden 3 puan kazanmayı hedefliyor.
Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Muhtemel 11’ler)
Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Beşiktaş, Çorum FK’yı ağırlıyor. Sezona yeni transferiyle hızlı başlangıç yapan Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 1-0 mağlubiyetinin ardından ligde tekrardan 3 puan kazanmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lige yeni yükselen Çorum FK, ligin açılış maçında son şampiyon karşısında göz doldurarak 2-2’lik skorla birlikte ilk puanını almıştı. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz hafta ise evinde oynadıkları mücadelede Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olmuştu.
İşte, Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Kara Kartal, hafta içinde Litvanya deplasmanına çıktı. Zalgris Vilnius’a da aynı skorla mağlup olan Beşiktaş, bugün Çorum FK’yı konuk ediyor. Beşiktaş-Çorum FK maçının maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği sporseverler tarafından merak konusu oldu.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Çorum FK karşılaşması bugün saat 21.30 da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
MAÇI KİM YÖNETECEK?
Karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak.
Rıdvan Yılmaz dalya yapacak
Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.
25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez de gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek. Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.
İşte Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cerny, Salih, Olaitan, Orkun, Trossard, Vlahovic.
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadini, Diomande, Fredy, Serdar, Emircan, Ramirez.