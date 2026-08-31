Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (Muhtemel 11’ler)

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Kara Kartal, hafta içinde Litvanya deplasmanına çıktı. Zalgris Vilnius’a da aynı skorla mağlup olan Beşiktaş, bugün Çorum FK’yı konuk ediyor. Beşiktaş-Çorum FK maçının maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı izlenebileceği sporseverler tarafından merak konusu oldu.