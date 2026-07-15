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YÖK Başkanı Erol Özvar, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından söz aldı.

Özvar, burada yaptığı açıklamalarda skandalları ile Türkiye’nin gündemine oturan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış hakkında da açıklamalarda bulundu. Özvar, YENİÇAĞ’a ve ilgili haberlerde imzası bulunan Fatih Ergin’e yönelik herhangi bir soruşturma açılmamış olmasına rağmen Rektör Alkış’ın dört kez savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

AKRABALAR ALKIŞ’TAN SONRA GÖREVE BAŞLADI, ÖZVAR ORALI OLMADI

YENİÇAĞ’ın haberinde yer alan rektörün akrabalarını üniversiteye doldurması ile ilgili Alkış’ın yaptığı açıklamaya değinen Özvar, söz konusu akrabaların Alkış’ın rektörlüğe başladıktan sonra üniversitede görev aldığı yönündeki bilgilere ise değinmedi.

“BENDEN ÖNCE ÜNİVERSİTEYE GELDİ” DEDİĞİ AKRABASINA CÜBBE GİYDİRMESİ DE Mİ YALAN?

Alkış’ın kız kardeşinin kızı Gülizar Artuç, Alkış’ın rektör olmasından önce değil, 2025’te Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başladı. Artuç’un doktor öğretim üyesi olarak göreve başlarken cübbesinin Alkış tarafından giydirildiği fotoğraf da Alkış’ın söz konusu açıklamasının ardından Fatih Ergin tarafından paylaşılmıştı.

Gülizar Artuç'un kişiye özel ilan ile İlahiyat Fakültesi'ne doktor öğretim üyesi olarak atanması sonrası Rektör Alkış ile çekilen cübbe giydirme fotoğrafı. (2025)

NE YÜKSEK LİSANS NE DOKTORA!

Alkış’ın üniversitedeki diğer akrabaları olan Mesut Bayram ve Emrullah Alkış ise, üniversiteye düz memur olarak geçirildi ve görevde yükselme sınavlarına tabii tutulmadan jet hızıyla fakülte sekreterliği ve genel sekreter yardımcılığı görevlerine yükseltildiler. Alkış, bu iki ismin yüksek lisans ve doktorlarının olduğunu ve üniversiteye bu nedenle aldığını söylemişti. Ancak YÖK'ün veri tabanında her iki ismin de yüksek lisans ve doktorası görünmüyor.

VİDEOYU YOK SAYDI

YÖK Başkanı Özvar sözlerinin devamında ise, “O gazeteci diyor ki 'Facebook'unda bunlar yazılı.' Ya 5 bin tane takipçisi var. Beş bin kişi göremiyor da bir adam mı görüyor Facebook'ta? Yazıktır günahtır. Yani şu kul hakkı meselesine dikkat etmek lazım. Bu arkadaşımız 50-55 yaşlarında, çocuğu olan, ailesi olan, karısı olan bir insan. Siyasal tartışmalar olur da bir de insanların hakları var. Varsa bir şüpheniz YÖK'e bekliyorum. Varsa söyleyin bana. İlk soruşturmayı açacağım ve ilk cezayı vereceğim, şüpheniz olmasın." diyerek hayrete düşürecek ifadeler kullandı.

Özvar’ın bu sözleri ile, Alkış’ın kendi yaptığı paylaşımları yalanlamasının ardından söz konusu paylaşımların ekran görüntüsü alınırken kayda alınan video görüntülerini yok saydı. Alkış’ın üniversitedeki akademisyenler tarafından hak ve hukuk tanımayan uygulamaları nedeniyle defalarca mahkemeye verilmesini ve bu mahkemeleri kaybetmesini de görmezden gelen Özvar, YENİÇAĞ’ı haberini kul hakkına girmekle suçladı.

YALANLANAN PAYLAŞIMDA DUYURULAN ATANACAKLAR DA MI YALAN?

Özvar, Alkış’ın yalanladığı paylaşımlarında yer alan ve ilan süresi bitmeden üniversitede atayacağını duyurduğu isimlerin ilan süresi bittiğinde eksiksiz atanmasını da görmezden gelen Özvar, bu gerçeğe rağmen şüphesi olanları YÖK’e davet edip ilk soruşturmayı kendisinin açacağını söyledi.

“YÖK BAŞKANI ARKAMDA” DEMİŞTİ

Yalanlanan paylaşımları tek başına doğrulayan atamalar ortadayken ve konu defalarca YENİÇAĞ tarafından gündeme getirilmişken Özvar’ın soruşturma açmak şüphesi olanları YÖK’e beklemesi dikkat çekti. Şırnak Üniversitesi akademisyenlerinin teşekkür mektubu yazdığı YENİÇAĞ'ın haberleri ihbar niteliğinde olduğu halde Özvar, soruşturma aça konusunda gösterdiği tavra anlam verilemedi.

Diğer yandan YENİÇAĞ’ın haberleştirdiği söz konusu paylaşımda Rektör Alkış, YÖK Başkanı’nın arkasında olduğunu belirtmişti. Özvar’ın bu tavrı da Alkış’ın paylaşımındaki ifadeleri doğrulamış oldu.