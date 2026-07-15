Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amasya'da patates hasadı başladı.
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı
Amasya'da yaklaşık 28 bin dekarlık alanda patates hasadı başladı. Bu yıl 130 bin ton rekolte hedeflenirken, sanayilik cipslik patates tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.Kaynak: İHA
Yaklaşık 28 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen hasatta bu yıl 130 bin ton rekolte hedeflenirken, cipslik patates tarlada kilogramı 14 TL'den alıcı buluyor.
Sebze üretimindeki gücünü her geçen yıl artıran Amasya, soğan üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alırken, patates üretiminde ise 12'nci sıraya yükseldi.
Kentte özellikle sanayilik patates üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte sözleşmeli tarım modeli de öne çıkıyor.
Hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, kentin artık sanayilik patates üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Üretilen patatesin yüzde 55'i sanayiye gidiyor. Sözleşmeli üretim modeliyle Amasya'nın patates üretimindeki konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.
Verimli arazilerde üretim yapan çiftçilerden Celalettin Çelik ise cipslik patatesin kilogramının tarlada 14 TL'den satıldığını belirterek, kaliteli üretime dikkat çekti. Çelik, "Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız." ifadelerini kullandı.
Patates hasadına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katılırken, üreticiler sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.