Yeniçağ Gazetesi
15 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı

Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı

Amasya'da yaklaşık 28 bin dekarlık alanda patates hasadı başladı. Bu yıl 130 bin ton rekolte hedeflenirken, sanayilik cipslik patates tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 1

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amasya'da patates hasadı başladı.

1 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 2

Yaklaşık 28 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen hasatta bu yıl 130 bin ton rekolte hedeflenirken, cipslik patates tarlada kilogramı 14 TL'den alıcı buluyor.

2 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 3

Sebze üretimindeki gücünü her geçen yıl artıran Amasya, soğan üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alırken, patates üretiminde ise 12'nci sıraya yükseldi.

3 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 4

Kentte özellikle sanayilik patates üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte sözleşmeli tarım modeli de öne çıkıyor.

4 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 5

Hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, kentin artık sanayilik patates üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Üretilen patatesin yüzde 55'i sanayiye gidiyor. Sözleşmeli üretim modeliyle Amasya'nın patates üretimindeki konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.

5 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 6

Verimli arazilerde üretim yapan çiftçilerden Celalettin Çelik ise cipslik patatesin kilogramının tarlada 14 TL'den satıldığını belirterek, kaliteli üretime dikkat çekti. Çelik, "Önemli olan sağlıklı üretim. Ürünlerimizde bir tane bile çürük bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

6 7
Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı - Resim: 7

Patates hasadına Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katılırken, üreticiler sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro