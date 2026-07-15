Tarlada 14 TL'den alıcı buluyor.… 130 bin tonluk dev hasat başladı

Hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, kentin artık sanayilik patates üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Üretilen patatesin yüzde 55'i sanayiye gidiyor. Sözleşmeli üretim modeliyle Amasya'nın patates üretimindeki konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.