Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede

Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken dünya futbolunun önemli isimlerinden birini gündemine aldı.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 1

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Federico Valverde için kiralama seçeneğini değerlendirmeye başladı.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 2

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlamasında yer vermediği belirtilen Uruguaylı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 3

VALVERDE GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı yönetim, Federico Valverde'nin takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine transfer girişimlerine hız verdi.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 4

MUSLERA VE TORREİRA DEVREDE

Transfer sürecinde Fernando Muslera ile Lucas Torreira'nın da vatandaşları Federico Valverde ile iletişime geçtiği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 5

Galatasaray'ın, Uruguaylı futbolcunun kiralık transferi konusunda görüşme yapmaya hazır olduğunu Real Madrid cephesine bildirdiği iddia edildi.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 6

Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 7

27 yaşındaki Federico Valverde'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

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Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede - Resim: 8

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, 2016-2017 sezonu öncesinde Real Madrid altyapısına transfer olmuştu.

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