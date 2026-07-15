Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Federico Valverde için kiralama seçeneğini değerlendirmeye başladı.
Galatasaray'ın efsaneleri Federico Valverde için devrede
Galatasaray yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken dünya futbolunun önemli isimlerinden birini gündemine aldı.Kaynak: Diğer
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Jose Mourinho'nun gelecek sezon planlamasında yer vermediği belirtilen Uruguaylı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.
VALVERDE GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılı yönetim, Federico Valverde'nin takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine transfer girişimlerine hız verdi.
MUSLERA VE TORREİRA DEVREDE
Transfer sürecinde Fernando Muslera ile Lucas Torreira'nın da vatandaşları Federico Valverde ile iletişime geçtiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın, Uruguaylı futbolcunun kiralık transferi konusunda görüşme yapmaya hazır olduğunu Real Madrid cephesine bildirdiği iddia edildi.
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki Federico Valverde'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, 2016-2017 sezonu öncesinde Real Madrid altyapısına transfer olmuştu.