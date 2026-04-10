Hukuka aykırı atamaları ve icraatları TBMM’nin gündemine taşınan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Kendisine yönelik uzun süredir dillendirilen hukuksuzluk, kayırmacılık, kişiye özel ilan gibi konularla anılan Alkış, üniversitede liyakat yerine sadakat düzeni kurduğunu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla açık açık ifade etti.

Rektörün Facebook hesabından 2 Nisan tarihli paylaşımında, üniversitedeki atamaların ve yükseltmelerin “gösterilen sadakate” göre yapıldığı açık ifadelerle dile getirildi. Paylaşımda henüz ilan süreci tamamlanmamasına rağmen ve Resmi Gazete’de kadrolar yayımlanmadan isim isim kimleri hangi bölüme atadığını da açıkladı. Aynı paylaşımda, mahkeme kararıyla görevlerine dönen iki akademisyen için “uyduruk mahkeme kararlarıyla geri dönen haddini bilmez o iki kişi” denildiği, bunlardan birinin görev süresi dolunca mayıs ayında yeniden üniversiteden atılacağının ifade edildiği görüldü.

Rektör Alkış, 17 Aralık 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda da üniversiteye atayacağı kişilerin "kendisine biat eden sadakatli kişiler" olacağını belirtmiş ve kimleri atayacağını 15 günlük ilan süresi dolmadan duyurmuştu. ODATV’nin açık kaynaklardan, YÖK veri tabanından (akademik.yok.gov.tr) alınan resmi verilere dayanan haberine göre, Şırnak Üniversitesi rektörünün kişiye özel adrese teslim kadro ilanıyla sadakatli kişilerin atamalarını yaptığı ve o dönem yapılan yalanlamaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

SKANDAL REKTÖRÜN YENİ PAYLAŞIMINDAKİ SKANDALLAR

Rektör Alkış paylaşımında, TBMM’deki milletvekillerine ve cumhuriyete yönelik ağır ifadeler kullandıktan sonra, Şırnak Üniversitesi’nin “sadakat libasıyla zırhlanan kişilerle” yükseltileceğini ileri sürdü.

Alkış paylaşımında “TBMM'de işe yaramaz, vasıfsız, sadece el kaldırıp indiren münafık milletvekilleri havlayıp kudursa da, Şırnak Üniversitesi'nin iradeli ve dirayetli rektörü olarak üniversitemizi sadakat libasıyla zırhlanan kişilerle yükseltmeye ve ilerletmeye devam edeceğim. Ben, eski Cumhuriyet'in hastalıklı, kokuşmuş o çürük düzeninin Rektörü değilim!” dedi.

Alkış paylaşımının devamında YÖK yönetiminin “tam ve koşulsuz desteğinin” arkasında olduğu ifade ederek, üniversitede atamalar, yükseltmeler ve akademik kadroların “gösterilen sadakate göre” ve “rektörün rızası doğrultusunda” verildiğinin herkesçe anlaşılması gerektiği savundu.

Paylaşım metninde, görev süresi uzatılmayarak üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenler örnek gösterildi ve mahkeme kararıyla geri dönen kişiler için küçültücü ve tehditkâr ifadeler kullanıldı.

İŞTE ŞIRNAK REKTÖRÜNÜN O PAYLAŞIMI:

YENİÇAĞ REKTÖRÜN PAYLAŞIMINDA HEDEF ALDIĞI MAHKEME KARARIYLA GÖREVE DÖNEN AKADEMİSYENLERE ULAŞTI

Yükseköğretim hukuku alanında uzman hukukçuların yaptığı hukuki değerlendirmede, Şırnak Üniversitesi Rektörünün daha ilan süreci devam ederken belli kadrolara kimi atayacağını önceden ilan etmesinin ve bunu “sadakat ödülü” ile “itaat” söylemine bağlamasının, yalnızca etik bir skandal değil; aynı zamanda anayasal ilkelerin ihlali ile olduğunu ve Türk Ceza Kanunu bakımından da rektörün adalet önünde yargılanıp cezalandırılması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan rektör Abdurrahim Alkış’ın hukuka aykırı işlemlerine ve işlediği suçlara karşı hukuk mücadelesi veren üniversitede görev yapan bir öğretim üyesi konu hakkında YENİÇAĞ’a şu açıklamayı yaptı:

YENİÇAĞ’ın haberi, Şırnak Üniversitesi’nde Rektör eliyle işlenen hukuksuzluklarla üniversitenin nasıl kötü yönetildiğinin gösterilmesi ve kötü yönetim nedeniyle YÖK Kalite Kurulu tarafından Şırnak Üniversitesi’nin akreditasyon başvurusunun reddedilerek idari ve akademik anlamda üniversitenin içler acısı bir duruma düşürüldüğünün ortaya konulması açısından çok önemlidir.

Rektör Abdurrahim ALKIŞ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, öğretim üyesi atama yönetmeliklerini ve kişiye özel ilana karşı Danıştay ile YÖK tarafından alınan kararları alenen ihlal eden ağır suçlar işlediğini göstermektedir. Rektörün, 17 Aralık 2025 tarihli kişiye özel, adrese teslim, hukuka aykırı öğretim üyesi ilanlarını Resmî Gazete’de yayımlatarak, ilan süresi bitmeden atayacağı kişileri duyurduğu gerçeğini de YENİÇAĞ’ın belgeli haberiyle ortaya çıkarmıştır.

Rektör Abdurrahim ALKIŞ, alenen Anayasa’yı, 2547 sayılı YÖK Kanunu’nu, etik ve ahlaki değerleri çiğneyerek göreve geldiğinden bu yana yıllardır sistematik olarak işlediği suçlara karşı yetkili devlet kurumlarının harekete geçmemesinden cesaret almakta ve göreve getirdiği hukuk tanımaz ekibiyle üniversitemizde birçok vatansever akademisyenin görev süresini defalarca uzatmayıp ekmeğimizle oynayacak kadar ileri gitmiştir.

YENİÇAĞ’ın ortaya çıkardığı, Rektörün paylaşımında geçen ‘attığım iki kişi mahkeme kararıyla geri döndüler, yakında yine atacağım’ dediği iki akademisyenler; Öğretim Görevlisi Mustafa Akgül ve Öğretim Görevlisi Ahmet Selçuk Bayburtlu arkadaşlarımızdır. Ahmet Selçuk Bayburtlu hocanın çocuğu yeni doğduğu için onun görev süresi üç ay daha uzatıldı.

Mustafa Akgül hocanın üç aylık görev süresi ise Mayıs ayında bitiyor ve rektörün paylaşımında geçen, Mayıs ayında tekrar atacağını söylediği kişi Mustafa Akgül hocadır. Rektör Abdurrahim Alkış alenen suç işlemek pahasına vatansever akademisyenlere düşman hukuku uygulamaktadır. Kazandığımız göreve dönüş mahkeme kararlarını 30 gün içerisinde uygulaması gerekirken aylarca uygulamayıp bekleterek bizi yıldırmaya çalışmaktadır.

Rektör tarafından atılan akademisyenlerden mahkeme kararıyla göreve dönebilen iki akademisyen arkadaşımız Rektörün aleyhimizde tesis ettiği hukuksuz idari işlemlere karşı üç yıldır büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Şırnak üniversitesinde yıllardır bize uygulanan kumpas nitelikli hukuksuz işlemler şu şekilde yapılıyor: Rektör ve ekibi üniversiteden atmak istediği kendi zihniyetinde olmayan ve kendilerine biat etmeyen hedeflerine koydukları başarılı akademisyenler hakkında önce birçok iftira dolu CİMER başvurusu yaptırıyor, sonrasında bu iftira içerikli CİMER başvurularını işleme aldırarak kumpas soruşturmalar açıyor. Bu kumpas soruşturmalarına kendisine biat eden ve yükselmek isteyen hırslı ve Rektörün tetikçiliğini yapmaya hazır akademisyenleri soruşturmacı olarak atıyor.

Rektörün atadığı bu soruşturmacılar savunma hakkını ihlal ederek, hakkaniyete ve hukuka aykırı olarak Rektörün istediği disiplin cezalarını teklif ediyor. Rektör, kumpas soruşturmaları yürüten soruşturmacıların teklif ettiği cezaları onaylayıp sicilimizi bozuyor. Sicilimizi bozmaya yönelik verilen hukuksuz disiplin cezalarını görev süresi uzatma başvurularımızın değerlendirilmesine dayanak olarak kullanıyor ve üniversitedeki kadrolarımızdan atmak için biz vatansever akademisyenleri bu yolla üniversiteden uzaklaştırıyor. Rektör görev sürelerimizi yenilemeyerek hakkımızda hukuka ve gerçeğe aykırı yazılar göndererek hem YÖK Başkanlığı nezdinde ismimizi karalıyor hem de kurnazca bizi üniversiteden hukuksuz işlemlerle atarak hayatlarımızla oynuyor.

Rektör Abdurrahim Alkış'ın paylaşımında bahsettiği Öğr.Gör. Mustafa Akgül, rektörün tarafından kendisine verilen hukuksuz disiplin cezaları, lojman tahliye kararları ve görev süresinin uzatılmaması kararlarına karşı, ilk derece ve Bölge İdare Mahkemelerinde olmak üzere Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı açtığı toplam 12 davanın tamamını kazanmıştır. Kaybettiği dava yoktur. Buna rağmen Rektör ve ekibi, sahip oldukları hak-hukuk tanımaz yönetim anlayışına uymayan, kendi zihniyetlerinde olmayan kişiler olduğumuz için görev sürelerimizi yenilemeyerek arkadaşlarımızı iki defa üniversiteden atacak kadar ileri gitmiştir.

2547 sayılı kanuna Öğretim Üyelerinin görev süresi 3 yıllığına, Öğretim Görevlilerinin görev süresi ise 2 yıllığına yenilenmesi gerekmektedir. Üniversitede Rektörün yakın çevresine uyguladığı sürelerde bu şekildedir. Buna rağmen; mağdur akademisyen arkadaşlarımız mahkemeye başvurup davaları kazandığında bile, mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla göstermelik olarak bir aylık atama yapıp tekrar üniversiteden attılar. Rektörün, bir kez daha üniversitedeki görev sürelerini uzatmayarak görevlerimize son vermesi işlemine karşı yeni bir dava açıp onu da kazandıktan sonra ise, bu defa kendi tabiriyle mevsimlik işçi gibi üç ay süreyle kanuna aykırı bir şekilde atama yaptı.

Rektörün hukuksuzluklarına karşı üç yıldır verdiği hukuk mücadelesi sürecinde yaşadığı üzüntü neticesinde Öğr.Gör. Mustafa Akgül arkadaşımızın Astım hastalığı ilerledi ve şu an hastanede sevkli olarak ağır bir astım tedavisi görmektedir. İdare mahkemelerinde dava açıp kazanmamıza rağmen, Rektör Abdurrahim Alkış mahkeme kararlarını uygulamamakta, her türlü zulmü ve baskıyı yapmaya devam etmektedir.

Üniversitelerin başarı sıralamasını objektif ve kapsamlı, veriye dayalı değerlendirmelerle ortaya koyan yetkili ÜNİAR kurumunun, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması kapsamında her yıl yayımladığı puan sıralamasında, Rektör Abdurrahim Alkış göreve geldiğinden bu yana Şırnak Üniversitesi’nde öğrenci ve çalışan memnuniyetinin çok düşük olduğu; üniversitenin birçok alanda başarısız olduğu ve Türkiye’nin en kötü yönetilen üniversitelerinden biri hâline geldiği açıkça görülmektedir. ÜNİAR’ın 2025 yılı Üniversitelerin Genel Memnuniyet Araştırması sonucunda Şırnak Üniversitesi, Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 200 üniversite içerisinde 195’inci, Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralaması’nda ise 126 devlet üniversitesi içerisinde 123’üncü sırada yer almıştır.

Bu tablo, Rektör Abdurrahim Alkış’ın hukuk tanımaz ve liyakatsiz yönetimi sonucunda Şırnak Üniversitesi’nin öğrenciler ve akademisyenler için dayanılmaz, çok az kişinin mutlu olduğu ve son derece başarısız bir hâle getirildiğini açıkça göstermektedir. Rektörün bu paylaşımı şu soruyu bütün çıplaklığıyla Türkiye’nin önüne koyuyor: Üniversitelerde görevde kadroda kalmanın ve yükselmenin ölçüsü mahkeme kararları mı yoksa sadakatle hukuk tanımayan Rektöre hizmet etmek mi? Ve bu soruya verilecek yanıt, sadece Şırnak Üniversitesi’ni değil, Türkiye’deki tüm yükseköğretim düzenini ilgilendiriyor.

YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar’ın ve YÖK Başkan Yardımcısı Sayın Metin Topçuoğlu’nun, Şırnak Üniversitesi Rektörü’nün mahkeme kararlarıyla tespit edilmiş hukuksuz idari işlemlerini ve üniversitenin içerisine düşürüldüğü bu kötü durumu gösteren araştırma raporlarıyla ortaya çıkan gerçekleri görmesini istiyoruz. Mahkeme kararlarına uymayan, hukuk tanımaz Rektör Abdurrahim Alkış’tan desteklerini çekerek; YÖK’e resmî başvuru yoluyla iletilen rektörün suçları hakkında idari yönden gerekli disiplin cezalarının verilmesinin ve yargılanma izni verilerek rektörün yüce Türk adaleti önünde yargılanmasının ve hesap vermesinin, bulundukları görev gereği Türk milletine karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor ve YÖK’e Şırnak Üniversitesi Rektörünün hukuksuzluklarına karşı gereğini yapması için çağrıda bulunuyoruz.