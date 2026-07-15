Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor

Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor

İstanbul'da görülen kira tespit davasında mahkeme, 5 yıldır aynı evde oturan kiracının yeni kira bedelini emsal kiralar ve hakkaniyet indirimi doğrultusunda belirledi. Karar, 5 yılını dolduran kira sözleşmeleri için dikkat çeken bir örnek oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 1

5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde kira bedelinin nasıl belirleneceğine ilişkin dikkat çeken bir mahkeme kararı çıktı. İstanbul'da görülen kira tespit davasında mahkeme, bilirkişi raporundaki emsal kira bedelini doğrudan kabul etmek yerine Yargıtay uygulamaları doğrultusunda hakkaniyet indirimi uygulayarak yeni kira tutarını belirledi.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 2

Taraflar yeni kira bedelinde uzlaşamayınca konu yargıya taşındı. Kiracı aylık 20 bin TL ödemeyi teklif ederken, ev sahibi ise 38 bin TL kira talebinde bulundu.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 3

BİLİRKİŞİ EMSAL KİRALARI İNCELEDİ

Dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, evin bulunduğu konum, metrekaresi ve çevredeki emsal kiralar dikkate alınarak taşınmazın güncel kira değerinin 36 bin TL olduğu tespit edildi.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 4

gayrimenkul_gundemi'nden alınan bilgilere göre, ancak mahkeme, bilirkişi raporundaki rakamı doğrudan hükme bağlamadı.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 5

MAHKEMEDEN HAKKANİYET İNDİRİMİ

Mahkeme, Yargıtay uygulamalarını dikkate alarak kiracının uzun yıllardır aynı evde oturmasını göz önünde bulundurdu.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 6

Bu kapsamda "hakkaniyet (eski kiracı) indirimi" uygulandı ve aylık kira bedeli 32 bin 500 TL olarak belirlendi.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 7

Karar, kira tespit davalarında yalnızca emsal kira bedelinin değil, kiracının mevcut durumunun da değerlendirmeye alındığını ortaya koydu.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 8

5 YILINI DOLDURAN KİRACILA İÇİN İKİ KRİTİK UYARI

Uzmanlar, 5 yılını dolduran kira sözleşmelerinde açılan kira tespit davalarında iki önemli noktaya dikkat çekiyor:

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 9

GERİYE DÖNÜK KİRA FARKI

Dava devam ederken kiracı mevcut kira bedelini ödemeyi sürdürebilir. Ancak mahkeme daha yüksek bir kira bedeline hükmederse, ödenen kira ile yeni belirlenen tutar arasındaki farkın faiziyle birlikte geriye dönük olarak ödenmesi gerekebilir.

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Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor - Resim: 10

EMSAL KİRA ARAŞTIRMASI

Mahkemeler karar verirken yalnızca tarafların beyanlarını değil, bölgedeki emsal kiraları, taşınmazın özelliklerini ve gerekli görülen diğer verileri de ayrıntılı şekilde değerlendiriyor.

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