Mahkemeden kirada "5 yıl" kararı: Yeni kira bedeli artık böyle belirleniyor

GERİYE DÖNÜK KİRA FARKI

Dava devam ederken kiracı mevcut kira bedelini ödemeyi sürdürebilir. Ancak mahkeme daha yüksek bir kira bedeline hükmederse, ödenen kira ile yeni belirlenen tutar arasındaki farkın faiziyle birlikte geriye dönük olarak ödenmesi gerekebilir.