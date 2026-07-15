Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre bugün 16 ilde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz 2026 Çarşamba tahminine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapılırken, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Meteoroloji, özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen bu yağışlara ek olarak, Kıyı Ege bölgesinde de 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

15 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu şöyle:

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: 16 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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