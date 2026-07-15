17 Temmuz cuma günü geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde büyük artışlar bekleniyor.
Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak
Temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar, sürücüleri kara kara düşündürürken, Motorin ve benzine cuma günü dev zam geliyor.Yunus Arıkan
Son olarak dün gece benzine 1 lira 55 kuruş, 2 gün önce iseyine benzine 1 lira 60 kuruş zam gelmişti.
Son zamların ardından Motorin 69,96 seviyelerine gelirken, benzin ise 65,51 lira olmuştu.e
Benzin ve motorinde dev artışlar cuma günü de devam edecek.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Motorine Cuma gününden geçerli olacak şekilde 3,90 lira daha zam gelecek.
Benzinde beklenen zam ise 1 lira...
15 Temmuz Çarşamba akaryakıt fiyatları şöyle:
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.51 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.35 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.46 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.75 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 31.19 TL