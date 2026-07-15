Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak

Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak

Temmuz ayında akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar, sürücüleri kara kara düşündürürken, Motorin ve benzine cuma günü dev zam geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 1

17 Temmuz cuma günü geçerli olmak üzere, benzin ve motorinde büyük artışlar bekleniyor.

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 2

Son olarak dün gece benzine 1 lira 55 kuruş, 2 gün önce iseyine benzine 1 lira 60 kuruş zam gelmişti.

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 3

Son zamların ardından Motorin 69,96 seviyelerine gelirken, benzin ise 65,51 lira olmuştu.e

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 4

Benzin ve motorinde dev artışlar cuma günü de devam edecek.

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 5

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Motorine Cuma gününden geçerli olacak şekilde 3,90 lira daha zam gelecek.

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 6

Benzinde beklenen zam ise 1 lira...

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 7

15 Temmuz Çarşamba akaryakıt fiyatları şöyle:

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 8

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.51 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 9

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.35 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 10

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.46 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.29 TL

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Akaryakıta cuma günü tarihi bir zam daha geliyor: 74 lira olacak - Resim: 11

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.75 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 31.19 TL

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