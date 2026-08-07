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Siyasi aktörler arasındaki ilişkilerin zaman içindeki değişimini ele alan Gazeteci Yılmaz Özdil, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fezleke konusunu da geçmişteki örnekler üzerinden değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE TEK BİR KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI VAR"

Yılmaz Özdil, eleştirilerinin odağına mevcut siyasi sistemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konumunu yerleştirdi. Özdil'in ifadelerine göre, Türkiye'deki mevcut siyasi düzende aslında sadece tek bir kişinin, yani Erdoğan'ın gerçek anlamda dokunulmazlığı bulunuyor. Bu durumun altını çizen Özdil, siyaset sahnesinde kurulan ilişkilerin ve ittifakların kalıcılığı konusunda uyarılarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL' NORMALLEŞME' ELEŞTİRİSİ

Son olarak, CHP döneminde Özgür Özel'in başlattığı "normalleşme" sürecine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son tablolara değinen Özdil, yaşanan süreci sert bir dille eleştirdi.



Özel'in Meclis'te Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılamasını ve alkışlamasını hatırlatan gazeteci yazar, hemen ardından gelen fezleke hamlesine dikkat çekti. Özdil, siyasi rakiplerle temas kurarken son derece temkinli olunması gerektiğini belirterek, "Dokunurken 50 kere düşüneceksin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.



Gazeteci Yılmaz Özdil'in yorumları şu şekilde:



"Türkiye'de aslında sadece bir kişinin dokunulmazlığı var. Bir kişi mi? Tayyip Erdoğan. Beşar Esad'la temas kurdu, 'Kardeşim Esad' diyordu. Sonra 'Katil Esad' dedi. Fethullah Gülen'e 'Muhterem Hocaefendi' diyordu, sonra terör örgütü lideri oldu. Ahmet Davutoğlu'na 'Kardeşim' diyordu, kapının önüne koydu.

Dokunurken çok iyi düşünmen lazım. Elini verirsin, kolunu kurtaramayabilirsin.

En son Özgür Özel. 'Normalleşiyoruz' dedi. Meclis'te görünce ayağa fırladı, alkışladı. E, olacağı buydu. Elini verdi, fezlekeyi yapıştırdılar. Dokunurken 50 kere düşüneceksin."