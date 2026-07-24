Özgür Özel'in Yeni Parti kuracağını açıklamasının ardından 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılması bekleniyor. Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında CHP'de yaşanan ayrılıklar ve Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partide görev alan bazı isimleri eleştiren Özdil, yeni oluşumun kurucu kadroları ve CHP'nin yönetim anlayışı üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BU İSİMLERİN KAÇINI SOKAKTA TANIRSINIZ?"

Yılmaz Özdil, CHP'den ayrılan bazı isimlerin Yeni Parti'ye katılacağı iddiasını değerlendirirken, kurucu kadroda yer alacağı konuşulan isimlerin kamuoyundaki karşılığını sorguladı.

Özdil, "Bu yeni partinin kurucusu olacak milletvekillerinden kaç tanesini sokakta görseniz tanırsınız?" diyerek söz konusu isimlerin toplumdaki bilinirliğine ilişkin eleştirilerde bulundu.

BURHANETTİN BULUT HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Açıklamalarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u da hedef alan Özdil, Bulut'un Özgür Özel'in talimatıyla medya ilişkilerini yürüttüğünü ve medya yapılanmasını yönettiğini iddia etti.

Özdil, Bulut'un kamuoyunda yeterince tanınmadığını savunarak parti yönetimindeki bazı tercihleri eleştirdi.

"CHP'NİN FARKI LİYAKAT OLMALI"

Konuşmasının devamında liyakat vurgusu yapan Özdil, AK Parti ile CHP arasında en önemli farkın bu anlayış olması gerektiğini söyledi.

"AK Parti'de de liyakat sıfır. Zaten bu yüzden CHP'liyiz. Ülkeyi liyakatli kadrolar yönetsin diye mücadele ediyoruz. Senin AK Parti'den bir farkın olmayacaksa liyakat konusunda ne manası var?" ifadelerini kullanan Özdil, parti yönetimlerinin kadro tercihlerini eleştirdi.

Özdil'in açıklamasının tamamı şöyle:

"CHP'den ayrıldı işte, bu yeni partinin kurucusu olacak milletvekillerinden mesela, bakmayın. Kaç tanesini yolda görseniz tanırsınız ya? Allah aşkına ya, kaçını tanırsınız ya?

Bakın söylüyorum, Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in talimatıyla, CHP'nin parasıyla, eee medyada sözleşmeyle gazeteci istihdam ediyorlar. Burhanettin Bulut bütün medyayı yönetiyor adam. Muhalif mi, sözde muhalif medya? Sokakta görseniz tanır mısınız? Kaç tanesinin toplamda bir karşılığı var?

Mesela İzmir'de ne bileyim işte taksi kullanmadan güzel yalından bozyakaya gidemeyecek tipleri milletvekili yaptılar. İzmir'de evi bile olmayan adamı getirip İzmir'den milletvekili yaptılar mesela. Şimdi bunlar yeni partinin kurucusu olacakmış. Ya bir ulusu yönetmeye talip olmak bu kadar ucuz mu ya? Bu yeni partiyi kuracak olanların hangisi bu liyakate sahip? Bakın, Macaristan'ın ibret alınması.

Ha şimdi diyebilirsiniz ki ya AKP'de böyle değil mi ya? Onlarda liyakat ne? Evet, AKP'de tıpkı AKP'de liyakat sıfır. Zaten bu yüzden AKP'liyiz kardeşim. Bu yüzden zaten AKP gibi olmayalım diye CHP'liyiz. Biz niye CHP'liyiz? Bunundan zaten. O yüzden CHP'nin başarısı için mücadele ediyoruz zaten. Ülkeyi liyakatli kadrolar yönettsin diye mücadele ediyoruz biz.

Şimdi senin AKP'den bir farkın olmayacaksa liyakat konusunda ne manası var?"

Yılmaz Özdil'in açıklamaları, CHP'deki iç tartışmalar ve yeni parti iddialarının gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti. CHP'den Yılmaz Özdil'in açıklamalarına şimdilik herhangi bir yanıt gelmedi.