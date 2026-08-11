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Usta gazeteci Yılmaz Özdil youtube kanalında MHPLideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin perde arkasını anlattı.



Yayında çarpıcı ifadelere yer veren Özdil, Bahçeli'yi şu sözlerle eleştirdi:



"Erdoğan 2009'da, 'Açılımın hepsi bir anda olmaz. Hazmede hazmede, hazmettire hazmettire ilerlememiz gerekiyor' diyordu. 2009 yılındaki o ilk açılımdan itibaren 2026'da nereye geldik?''

'BAHÇELİ ŞİMDİ BU NOKTADA'

Açılıma 'ihanet süreci', 'yıkım projesi', 'küresel güçlerin yazdığı Büyük Ortadoğu Projesi'nin dayatması' diyen Devlet Bahçeli şimdi bu noktada. MHP hazmede hazmede, hazmettire hazmettire işte buraya geldi." dedi...





