En güvenilir tavuk eti belli oldu: İşte detaylar…

TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN TEKNİK DETAYLAR

Tavuk eti satın alırken ve hazırlarken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:

Renk ve Doku: Taze tavuk eti pembe, diri ve nemli görünmelidir. Yüzeyinde yapışkan bir tabaka oluşan veya griye dönen ürünlerden uzak durulmalıdır.

Soğuk Zincir: Market alışverişinde tavuk eti en son alınmalı ve eve ulaşana kadar soğuk muhafaza edilmelidir.

Mutfak Hijyeni: Çiğ tavuk etinin kesinlikle yıkanmaması gerektiği belirten uzmanlar, yıkama sırasında sıçrayan suların mutfak yüzeylerine Campylobacter ve Salmonella gibi bakterileri yayabileceği konusunda uyarıyor.

Doğru ambalajlanan, sertifikalı ve soğuk zinciri korunarak mutfağa giren tavuk eti, hem besin değeri hem de sağlık açısından sofraların en güvenli protein kaynağı olmaya devam ediyor.