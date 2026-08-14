Mutfakların en pratik ve protein zengin gıdalarının başında gelen tavuk eti, son zamanlarda tüketicilerin gıda güvenliği konusunda en çok hassasiyet gösterdiği ürünler arasında bulunuyor. Hızlı üretim süreçleri, antibiyotik kullanımı ve ambalajlama standartları hakkındaki kafa karışıklıkları, "En güvenilir tavuk eti nasıl seçilir?" sorusunu gündeme taşıyor.
En güvenilir tavuk eti belli oldu: İşte detaylar…
Tüketicilerin gıda güvenliği hassasiyeti artarken "En güvenilir tavuk eti hangisi?" sorusu gündemde. Uzmanlar, soğuk zinciri korunmuş, izlenebilir ve onaylı ambalajlı ürünler ile sertifikalı organik seçenekleri işaret ediyor. İşte en güvenilir tavuk eti...Kaynak: Haber Merkezi
Gıda güvenliği uzmanları ve veteriner hekimler, en güvenilir tavuk etini tercih ederken tüketicilerin dikkat etmesi gereken temel unsurları ve sektördeki standartları değerlendirdi.
AMBALAJLI VE İZLENEBİLİR ÜRÜNLER İLK SIRADA
Uzmanlara göre güvenilir tavuk etinin ilk ve en önemli kuralı, soğuk zinciri bozulmamış ve ambalajlı ürünleri tercih etmekten geçiyor. Açıkta satılan, kaynağı ve kesim tarihi belli olmayan tavuk ürünleri yüksek bakteri üretme riski taşıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı, tesis kontrolü gerçekleştirilen ve ambalajı üzerinde karekod veya parti numarası bulunan ürünler; kuluçkadan kesime, işlenmeden dağıtıma kadar tüm süreçlerin izlenebilir olmasını sağlıyor. Bu izlenebilirlik, gıda güvenliği açısından en büyük güvence olarak kabul ediliyor.
ORGANİK VE SERBEST GEZEN TAVUK SERTİFİKALARI
Tüketicilerin "daha doğal ve güvenilir" seçeneğe yönelme talebi, organik ve "free-range" (serbest gezen) tavuk pazarlarını büyüttü. Fakat uzmanlar, her "köy tavuğu" veya "doğal" etiketi taşıyan ürünün güvenilir olmadığına dikkat çekiyor.
Bir tavuk etinin gerçekten organik veya serbest dolaşım standartlarına uygun olabilmesi için yetkili sertifikasyon kuruluşları tarafından belgelendirilmiş olması gerekiyor. Sertifikalı organik tavuklar, antibiyotik ve GDO'lu yem kullanılmadan yetiştirildiği için kimyasal kalıntı riski açısından en güvenli kategoride değerlendiriliyor.
TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN TEKNİK DETAYLAR
Tavuk eti satın alırken ve hazırlarken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ise şu şekilde sıralanıyor:
Renk ve Doku: Taze tavuk eti pembe, diri ve nemli görünmelidir. Yüzeyinde yapışkan bir tabaka oluşan veya griye dönen ürünlerden uzak durulmalıdır.
Soğuk Zincir: Market alışverişinde tavuk eti en son alınmalı ve eve ulaşana kadar soğuk muhafaza edilmelidir.
Mutfak Hijyeni: Çiğ tavuk etinin kesinlikle yıkanmaması gerektiği belirten uzmanlar, yıkama sırasında sıçrayan suların mutfak yüzeylerine Campylobacter ve Salmonella gibi bakterileri yayabileceği konusunda uyarıyor.
Doğru ambalajlanan, sertifikalı ve soğuk zinciri korunarak mutfağa giren tavuk eti, hem besin değeri hem de sağlık açısından sofraların en güvenli protein kaynağı olmaya devam ediyor.