İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Karakaş'ın bugün (14 Ağustos Cuma) 25'inci kuruluş yıldönümü için düzenlenen programda AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Karakaş, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karakaş'ın istifasıyla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 27'ye düştü.

Ömer Karakaş, geçtiğimiz hafta Meclis komisyonlarına gelen çerçeve yasa görüşmeleri sorasından iktidarı sert sözlerle eleştirmiş ve "50 bin kişinin katillerini affediyorsunuz. Onları Allah affetmiyor. Allah'ın affetmediğini siz nasıl affedersiniz?" demişti. Bu sözlerinin üzerinden 1 hafta geçen Karakaş, bugün İYİ Parti'den 'gördüğü lüzum üzerine' istifa etti. Karkaş şunları söylemişti:

Bakınız arkadaşlar; hani Irak’ın kuzeyinden bahsederken 'Güney Kürdistan' diyorlar ya, işte sizler ilk adımı atıyorsunuz. İlk adımla beraber 9 bin’e yakın teröristi affediyorsunuz. Bunlar sokağa çıkacak, Türk milletiyle entegre olacak... Allah-u Teala bile diyor ki: 'Bana kul hakkıyla gelmeyin.' Diyor ki: 'Bana karşı işlediğiniz günahları affederim ama bana kul hakkıyla gelmeyin. Çünkü siz o kul hakkı işlediğiniz günahı, yanlışı ben affetmem' diyor. Dolayısıyla sizler... 50 bin kişi şehit olmuş. Bu insanlar; benim askerim, polisim, öğretmenim, vatandaşım, orada yaşayan bebekler katledilmiş. Siz neyi affediyorsunuz? Allah’ın yapmadığını siz mi yapacaksınız? Böyle bir şey olur mu? Peki bunlar affedildiğinde, benim vatandaşımla bu teröristler; mağarada yaşayan, bomba yapan, insan öldüren bu teröristler benim vatandaşımla aynı şehirlerde yaşayacak, aynı otobüse binecek, aynı apartmanda oturacak. Yarın bunların hepsi birer mafya olacak. Yarın bunlar benim topraklarımda terör estirecek. Yani çapulcular, olmayan çapulcular silah bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur! Taviz tavizi getirir. Yani bütün programlarda söyleniyor; 'Efendim biz barış yapıyoruz.' Ya barışı kimle yapıyorsunuz? Barış nedir? Barışın karşıtı savaştır. Savaş kimle yapılır? Eşit unsurlar arasında yapılır. Terörle savaş yapılmaz, terörle mücadele yapılır! Dolayısıyla terörle yapılan mücadelenin karşılığı barış olmaz. Bunun karşılığı kayıtsız, şartsız teslimiyet olmalıdır arkadaşlar. Bizim İYİ Parti olarak karşı çıktığımız şey Kürtlerle alakalı bir konu değildir. Ancak bizim karşı çıktığımız şey şudur: En fazla zulmü Kürtlere yapmış, en fazla işkenceyi Kürtlere göstermiş hain, şerefsiz terör örgütünün Kürtlerin temsilcisiymiş gibi algılanmasına, bunun bu şekilde gösterilmesine karşıyız