Çocuklara erken emeklilik desteği geliyor: Bir ülke harekete geçti

Federal Maliye Bakanlığının hesaplamalarına göre, yalnızca devlet tarafından yapılan ödemelerle çocuk 18 yaşına geldiğinde yatırım hesabında yaklaşık 2 bin 200 euro birikmesi mümkün.

Bakanlığın hesaplamasına göre bu paraya daha sonra herhangi bir ek ödeme yapılmasa bile birikimin emeklilik dönemine kadar yaklaşık 53 bin euroya ulaşması mümkün olabilecek. Ancak gerçek tutarın yatırım performansına bağlı olacağı ve getiri konusunda herhangi bir garanti bulunmadığı belirtildi.