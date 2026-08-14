Maliye Bakanı Lars Klingbeil tarafından hazırlanan tasarıya göre, devletin çocuklar adına yatıracağı aylık 10 euro, bir yatırım hesabına aktarılacak ve uzun vadeli olarak sermaye piyasalarında değerlendirilecek. Sistem, mevcut emeklilik güvencesini tamamlayan ek bir unsur olarak planlanıyor.
Çocuklara erken emeklilik desteği geliyor: Bir ülke harekete geçti
Almanya hükümeti, çocukların erken yaşta emeklilik için birikim yapmasını amaçlayan "Frühstartrente" adlı düzenlemeyi hayata geçirmek için ilk adımı attı. Federal Bakanlar Kurulu, çocuklara 6 yaşından 18 yaşına kadar devlet tarafından aylık 10 euro verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.Cemile Kurel
İlk Olarak 2020 Doğumlular Yararlanacak
ARTI49'da yer alan habere göre Tasarı Federal Meclis'ten geçer ve planlandığı gibi 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girerse, uygulamadan ilk etapta 2020 yılında doğan çocuklar yararlanacak.
Bu çocuklar için devlet katkılarının Ocak 2026'dan itibaren geriye dönük olarak yatırılması planlanıyor.
Sonraki yıllarda yeni doğum yılları da sisteme dahil edilecek. 2020'den önce doğan çocuklara ise devlet desteği verilmeyecek.
Anne ve babalar, çocukları adına özel bir sağlayıcı üzerinden sertifikalı yatırım hesabı açabilecek.
Devlet katkısının yanı sıra ailelerin kendi imkanlarıyla da hesaba para yatırmasına izin verilecek.
Özel kaynaklardan yapılabilecek ek ödeme yıllık 6 bin 840 euroya kadar çıkabilecek.
Çocuk adına bireysel yatırım hesabı açılmaması halinde devlet katkıları, Almanya Merkez Bankası tarafından yönetilecek özel bir fonda değerlendirilecek.
Birikmiş Para 65 Yaşından Önce Çekilemeyecek
Devletin aylık katkısı çocuğun 18. yaş gününde sona erecek. Bu tarihe kadar oluşan sermaye ise emeklilik amacıyla değerlendirilmeye devam edecek.
Hak sahipleri, biriken varlıklarını en geç 25 yaşına kadar kendi adlarına açılmış sertifikalı bir emeklilik sözleşmesine aktarabilecek. Birikmiş paranın kural olarak en erken 65 yaşından itibaren alınmasına izin verilecek.
Federal Maliye Bakanlığının hesaplamalarına göre, yalnızca devlet tarafından yapılan ödemelerle çocuk 18 yaşına geldiğinde yatırım hesabında yaklaşık 2 bin 200 euro birikmesi mümkün.
Bakanlığın hesaplamasına göre bu paraya daha sonra herhangi bir ek ödeme yapılmasa bile birikimin emeklilik dönemine kadar yaklaşık 53 bin euroya ulaşması mümkün olabilecek. Ancak gerçek tutarın yatırım performansına bağlı olacağı ve getiri konusunda herhangi bir garanti bulunmadığı belirtildi.
Klingbeil: Her Çocuğa Başlangıç Sermayesi Veriyoruz
Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin amaçlarından birinin fırsat eşitliğini artırmak olduğunu söyledi.
Özel emeklilik birikiminin bugüne kadar çoğu zaman çocukların yetiştiği ailenin maddi imkanlarına bağlı olduğunu belirten Klingbeil, "Frühstartrente ile Almanya'daki her çocuğa kendi emeklilik birikimi için bir başlangıç sermayesi veriyoruz." dedi.
Federal hükümet, uygulamayla çocukların ve gençlerin uzun vadeli tasarruf yapma alışkanlığı kazanmasını ve sermaye piyasalarıyla erken yaşta tanışmasını da hedefliyor.
Frühstartrente uygulamasının başlayabilmesi için yasa tasarısının yasama sürecini tamamlaması gerekiyor.