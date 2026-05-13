Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Metrohan hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hacaloğlu’nun aktardığı bilgilere göre, uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gündeminde olduğu belirtilen tarihi yapının tapu devri süreci tamamlandı. İddiaya göre bina, "Sultan Bayezıd-ı Sani bin Mehmet-i sani Vakfı" adına devredildi.

YENİ DAVA MI?

Karaköy ile Beyoğlu arasında önemli bir noktada bulunan ve altında tarihi Tünel hattını barındıran Metrohan'ın geleceğiyle ilgili yeni bir hukuki sürecin başlayabileceği belirtiliyor. Daha önce Yerebatan Sarnıcı üzerinden yaşanan mülkiyet tartışmalarına benzer şekilde, Metrohan konusunda da dava sürecinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

1913-1914 yıllarında otel olarak tasarlanan ancak Birinci Dünya Savaşı koşulları nedeniyle farklı amaçlarla kullanılan yapı, Fransız mühendis Henri Eugene Gavand tarafından inşa edildi. Yakın dönemde İETT tarafından restore edilen tarihi bina, kültür ve sanat etkinlikleriyle İstanbul’un önemli merkezlerinden biri haline gelmişti.