Son yıllarda bankaların mobil uygulamaları üzerinden altın yatırımı yapmak en popüler finansal yöntemlerden biri haline geldi. Ancak dijital ekranlar üzerinden yapılan altın işlemleri, özellikle piyasaların hareketli olduğu dönemlerde yatırımcılar için bazı "operasyonel sürprizleri" beraberinde getiriyor. Finans analistleri, yatırımcıların sadece fiyata değil, sözleşme detaylarına da odaklanması gerektiğini vurguluyor.
Bankada altını olanlar dikkat: O gün geldiğinde büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz
Güvenlik ve kolaylık nedeniyle bankada dijital altın hesaplarını tercih eden yatırımcılar, nakde dönüş ve fiziki teslimat noktalarında beklenmedik maliyetlerle karşılaşabilir. Uzmanlar, "kaydi altın" ile "fiziki altın" arasındaki farklara dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
Banka altın hesaplarının en büyük avantajı anlık işlem imkânı sunması olsa da, oynaklığın arttığı dönemlerde alış ve satış fiyatları arasındaki farkın (makas aralığı) açılması ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, "Bankadan altın almak, varlığın kendisine değil, bankanın o varlığı sizin adınıza tuttuğuna dair taahhüde yatırım yapmaktır," diyerek, acil nakit ihtiyaçlarında ortaya çıkan geniş fiyat uçurumlarının kâr realizasyonuna engel olabileceğine dikkat çekiyor.
Birçok yatırımcı, hesabındaki gram altınları dilediği an şubeden fiziksel olarak (külçe veya ziynet) alabileceğini varsayıyor. Ancak gerçek tablo oldukça farklı:
Çoğu banka, mevduat sözleşmelerinde altının fiziki olarak değil, o günkü değer üzerinden nakdi (Türk Lirası) olarak ödeneceğini beyan ediyor.
Fiziki teslimat yapan az sayıdaki banka ise; işçilik, sigorta ve lojistik adı altında yatırımcıdan ek ücretler talep edebiliyor.
Altın teslimatı onaylansa bile süreç anlık değil; randevu sistemiyle birkaç iş günü süren prosedürler neticesinde gerçekleşiyor.
"KAYDİ ALTIN" STATÜSÜNE DİKKAT
Ekonomistler, bankada tutulan altının "kaydi altın" statüsünde olduğunun altını çiziyor. Bu durum, sistem içerisinde bir alacak hakkını temsil ediyor. Küresel kriz veya sistemik risk dönemlerinde dijital altını fiziksel varlığa dönüştürme hızının, serbest piyasadaki (kuyumcu vb.) hızın gerisinde kalabileceği belirtiliyor.
Bankalar üzerinden altın yatırımı yaparken mağduriyet yaşanmaması için şu adımların izlenmesi tavsiye ediliyor:
Sözleşme kontrolü: Altın hesabının fiziki teslimata imkân verip vermediği mutlaka kontrol edilmeli.
Mesai dışı politika: Bankaların mesai saatleri dışındaki (gece ve hafta sonu) altın fiyat makas aralıkları incelenmeli.
Vergi ve kesinti hesabı: Altın alım-satım işlemlerindeki BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranları maliyet hesabına dahil edilmeli.
Uzmanlara göre bankalar güvenlik açısından rakipsiz olsa da, likidite hızı ve fiziki altın erişimi noktasında yaşanabilecek sürprizlerin önüne geçmek için "sözleşme okuryazarlığı" hayati önem taşıyor.