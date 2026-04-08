Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, mülkiyet devirlerinin tamamen belgeler ışığında yürütüldüğünü belirtti. Aksu, konuya dair örnekler paylaşarak şunları söyledi.

KONYA VE ANKARA

"Konya Belediyesi'nin geçmişte vakıf mülkü olan ve üzerine milyonlarca lira harcadığı bir binayı devraldık. Aynı şekilde Ankara Altındağ Belediyesi ve Bursa Belediyesi’ne ait yerlerde de benzer süreçler işledi."

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ

"Bursa Belediyesi ile görüşerek anlaştık ve mülkleri sembolik rakamlarla onlara kiraladık. Biz kafamıza göre değil, yasalar ve vakfiyeler doğrultusunda hareket ediyoruz."

İZMİR MESLEK FABRİKASI KÜTÜPHANE OLACAK

İzmir'deki Meslek Fabrikası'nın geleceğine de değinen Aksu, binanın ticari amaçla kiralanmayacağını söyledi. Aksu, "Burası için aylık 5 milyon TL kira teklif edenler var ama biz satmayacağız ve kiralamayacağız. İstanbul’daki Rami Kütüphanesi modelinde, gençlerin ücretsiz ikramlardan yararlanabileceği modern bir kütüphane kuracağız" dedi.

"KENDİ KAYNAKLARIMIZLA AYAKTA DURUYORUZ"

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün devlet bütçesinden pay almadığını hatırlatan Aksu, kurumun işleyişini "Deprem bölgesindeki 377 tarihi eserin onarımını tamamen vakıf gelirlerimizle yapıyoruz. Sadece camileri değil, yıkılan 20 kiliseyi de restore ediyoruz. Biz bu devletin kurumuyuz ve tamamen kendi yağıyla kavrulan bir sistemimiz var." ifadeleriyle anlattı.

GALATA KULESİ VE YEREBATAN SARNICI TARTIŞMALARI

Galata Kulesi'nin Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğunu belirten Aksu, mülkiyetin "Padişah Kılıç Hakkı" olarak tescilli olduğunu ve davanın belgeler sayesinde kazanıldığını söyledi.

Yerebatan Sarnıcı ile ilgili dosya sürecinin devam ettiğini belirten Aksu, "Üstü zaten vakıflarındı, altının da bizim olduğuna dair belgelerimiz çok net. Osmanlı belgeleriyle ispatlayamadığımız hiçbir mülkü devralmamız mümkün değil" dedi.

"İMAMOĞLU, 'YAPTIM OLDU' AYMAZLIĞINDA"

Aksu, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın, “Ben yaptım oldu” aymazlığı içinde olduğunu öne sürerek “İBB Miras tarafından titizlikle restore edilen, milyonların ziyaretine açılan bu kentin en kıymetli hazinelerinden birisi olan Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi. Galata Kulesi, Gezi Parkı, Beykoz Sosyal Tesisleri, Beşiktaş İskelesi, Şerefiye Sarnıcı’nda nasıl hukuksuzlukların altına imza attılarsa aynısını yaptılar.

Bir ‘çökme’ kararı verildiyse; ne hukuku dinliyorlar, ne adaleti gözetiyorlar ne de kamu vicdanına kulak veriyorlar. Gerekiyorsa kanunu değiştiriyorlar, hâkimi değiştiriyorlar, sonunda göz koydukları mülke çöküyorlar. Ama herkes şunu bilsin: Bu kararlar nihai değildir. Nihai kararı millet verir.” dedi.