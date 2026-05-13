Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından 11 aydır yazılmayan iddianame, savcılık tarafından tamamlandı.

Hakan Bahçetepe ile birlikte toplamda 8 isim için iddianame düzenlendi. Rüşvet alma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinimi suçlamalarıyla iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

Şüpheli Hakan Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."