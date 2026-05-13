Kemikleri çelik gibi yapıyor: İşte kalsiyum deposu 10 güçlü besin

30 YAŞ SONRASI UYARISI

Bilimsel araştırmalara göre kemik yapımı, yaklaşık 30 yaşına kadar kemik yıkımından daha hızlı ilerliyor. Ancak bu yaştan sonra süreç tersine dönmeye başlıyor. Bu nedenle yeterli kalsiyum almak, kemik kaybını yavaşlatmak ve güçlü bir iskelet yapısını korumak açısından büyük önem taşıyor.