Kemiklerden kas sistemine, kalp ritminden sinir iletimine kadar vücutta kritik görevler üstlenen kalsiyumun doğal kaynakları yeniden gündemde.
Kemikleri çelik gibi yapıyor: İşte kalsiyum deposu 10 güçlü besin
Kalsiyum denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak süt ve peynir geliyor. Oysa uzmanlara göre sofralarda fark edilmeden yer alan birçok besin, en az süt ürünleri kadar güçlü bir kalsiyum kaynağı olabilir.Derleyen: Cemile Kurel
Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi ve kemik yoğunluğu kaybına karşı dengeli beslenmenin önemi giderek artıyor. Uzmanlar, düzenli tüketildiğinde hem kemikleri destekleyen hem de genel sağlığa katkı sağlayan bazı besinlerin haftalık beslenme programına mutlaka eklenmesini öneriyor.
30 YAŞ SONRASI UYARISI
Bilimsel araştırmalara göre kemik yapımı, yaklaşık 30 yaşına kadar kemik yıkımından daha hızlı ilerliyor. Ancak bu yaştan sonra süreç tersine dönmeye başlıyor. Bu nedenle yeterli kalsiyum almak, kemik kaybını yavaşlatmak ve güçlü bir iskelet yapısını korumak açısından büyük önem taşıyor.
KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN 10 BESİN
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Yoğurt, peynir ve süt hâlâ en etkili kalsiyum kaynakları arasında yer alıyor. Vücut tarafından kolay emilen bu besinler, günlük ihtiyacın karşılanmasında önemli rol oynuyor.
KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, lahana ve kara lahana yüksek mineral içerikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle pişmiş kara lahana, yüksek kalsiyum oranıyla birçok süt ürününü geride bırakabiliyor.
KURU İNCİR
Doğal şeker içeriğiyle sağlıklı bir atıştırmalık olan kuru incir, aynı zamanda yoğun kalsiyum desteği sunuyor.
SOMON
D vitamini bakımından zengin olan somon, yalnızca kalsiyum sağlamıyor; aynı zamanda bu mineralin vücutta daha etkili kullanılmasına da yardımcı oluyor.
FASULYE
Yüksek lif oranıyla sindirimi destekleyen fasulye, bitkisel kaynaklı önemli kalsiyum alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.
KALSİYUMUN BİLİNMEYEN FAYDALARI
Kalsiyum sadece kemik sağlığını desteklemekle kalmıyor. Düzenli ve dengeli alındığında damarların rahatlamasına katkı sağlayarak tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca bazı sebzelerde bulunan oksalat maddelerinin emilimini azaltarak böbrek taşı riskini düşürmede de etkili olduğu belirtiliyor.