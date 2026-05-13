Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu hafta boyunca Türkiye genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil birçok ilde 5 gün sürecek yağışlı hava bekleniyor.
Meteoroloji alarm vererek uyardı: Günlerce sürecek sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 5 gün boyunca etkili olacak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa dahil birçok ilde ani sel, dolu ve kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekilirken, 16 il için “sarı kod” alarmı verildi.Alper Talha Şimşek
VALİLİKTEN DOLU VE SEL UYARISI
Ankara Valiliği başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı. Yapılan açıklamada, özellikle kuzey ve doğu ilçelerde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek tedbirli olunması istendi.
BAHAR SAĞANAKLARI GELİYOR
Meteoroloji uzmanları, bu yağışların “kısa süreli ama oldukça şiddetli bahar sağanakları” olacağını belirtiyor. Yağışların gök gürültüsü, dolu ve yer yer küçük çaplı hortumlarla birlikte etkili olabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre 5 büyük şehirde gün içinde zaman zaman güneş görülse de özellikle akşam ve gece saatleri ile birlikte Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağışlar etkisini artıracak.
BÖLGELERDE DURUM
- Marmara: Edirne’den başlayarak tüm bölgeye yayılan kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
- İç Anadolu: Yozgat, Sivas ve Niğde hattında başlayan yağışların Perşembe günü bölge geneline yayılması öngörülüyor.
- Ege: Lodos ve çöl tozu etkisiyle boğucu hava görülürken, Perşembe günü kuvvetli yağış geliyor.
- Karadeniz: Zonguldak’tan Artvin’e kadar şiddetli sağanaklar bekleniyor.
- Akdeniz: Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevresinde kısa süreli yağışlar görülecek.
- Doğu Anadolu: Bölge genelinde sağanaklar devam edecek.
16 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji ayrıca 16 il için “sarı kod” uyarısı verdi. Bu illerde ani sel, dolu ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Genel olarak Türkiye’nin büyük bölümünde önümüzdeki 5 gün boyunca etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor.
13 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 23 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 19 derece
15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu, 10 / 20 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 22 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 17 / 24 derece
13 MAYIS ANKARA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağışlı, 11 / 23 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 18 derece
15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 10 / 17 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 7 / 20 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 9 / 22 derece
13 MAYIS İZMİR HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 15 / 29 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 23 derece
15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 25 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13 / 28 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 / 29 derece
13 MAYIS ANTALYA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Parçalı bulutlu, 16 / 24 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 18 / 22 derece
15 Mayıs Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15 / 25 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 16 / 27 derece
17 Mayıs Pazar: Çok bulutlu, 18 / 24 derece
13 MAYIS BURSA HAVA DURUMU
13 Mayıs Çarşamba: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 27 derece
14 Mayıs Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12 / 20 derece
15 Mayıs Cuma: Çok bulutlu, 9 / 22 derece
16 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, 10 / 26 derece
17 Mayıs Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14 / 29 derece