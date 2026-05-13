Akaryakıta zam furyası başladı: Bu gece pompaya yansıyacak
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve iktidarın artan döviz fiyatlarına önlem alamaması, akaryakıt fiyatlarına gelen zammın pompaya daha fazla yansımasına neden oluyor.Yunus Arıkan
Cumartesi günü gelen indirimin ardından akaryakıta üst üste ikinci zam gelecek. Zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine gelen zammın ardından benzine de zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelecek. Zam pompaya doğrudan yansıyacak.
13 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64.83 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL