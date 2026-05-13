Türkiye'de tarım sektöründe her geçen gün iflas kararları gelmeye devam ediyor. Balıkesir Burhaniye’de 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yıllık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine sahip olan Gültav Tavukçuluk Ltd. Şti. için iflas kararı kesinleşti. Mahkemenin verdiği kararla birlikte, yarım asra yaklaşan dev tesis için tasfiye süreci resmen başladı.
Türk tarım devi resmen iflas etti: Günde 50 milyon üretiyorlardı
Süleyman Çay
Burhaniye’de 15 bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı alanda devasa bir üretim ağına sahip olan Gültav, bölge ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olarak biliniyordu.
Enerjisini tamamen yumurta üretimi ve servis hizmetlerine odaklayan, Ar-Ge çalışmalarıyla gıda güvenliği standartlarını yükselten marka, sektördeki 38 yıllık yolculuğunun sonunda ekonomik darboğazı aşamayarak iflas masasına devredildi.
Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) verdiği karar doğrultusunda, Gül-Tav Tavukçuluk Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.’nin iflası resmileşti.
İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilan edilen karar sonrası, şirketin tüm varlıkları iflas dairesi tarafından tasfiye edilecek.
Yıllık 50 milyon adetlik üretim kapasitesiyle sadece Balıkesir’in değil, Marmara Bölgesi’nin de önemli tedarikçilerinden olan firmanın, "gıda güvenliği ve damak tadı" odaklı vizyonu piyasa koşullarına direnmesine yetmedi.
Şirketin vekilliğini yürüten Av. Erman Pazarbaşı aracılığıyla takip edilen süreçte, mahkeme 2016/219 Esas sayılı dosya üzerinden nihai kararını vererek dev şirketin iflas bayrağını çektiğini duyurdu.
Müflis şirketin iflas, tedbir ve tasfiye işlemleri Burhaniye İcra Dairesi tarafından yürütülen dosya üzerinden başlatıldı. İlgili karar ilanen tebliğ edilirken, alacaklıların haklarını savunmak üzere iflas masasına başvurmaları bekleniyor.