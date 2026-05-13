Türk tarım devi resmen iflas etti: Günde 50 milyon üretiyorlardı

Türkiye'de tarım sektöründe her geçen gün iflas kararları gelmeye devam ediyor. Balıkesir Burhaniye’de 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve yıllık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine sahip olan Gültav Tavukçuluk Ltd. Şti. için iflas kararı kesinleşti. Mahkemenin verdiği kararla birlikte, yarım asra yaklaşan dev tesis için tasfiye süreci resmen başladı.