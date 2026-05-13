TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifiyle birlikte, yeşil pasaport (hususi pasaport) hakkı alacak meslek gruplarına öğretmenlerin de dahil edilmesi yeniden gündeme geldi.
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor: 3 yıl şartı gündemde
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, eğitim camiasında heyecan yarattı. Teklif yasalaşırsa, o meslek grubuna da yeşil pasaport verilecek, hizmet süresi şartının ise 3 yıla düşürülmesi gündemde.
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya Meclis'te düzenlediği basın toplantısında meclis gündemine taşınan teklif ile ilgili sadece devlet okullarında çalışanları değil, özel sektördeki tüm öğretmenleri de kapsadığını belirtti.
"KAMU- ÖZEL AYRIMI YAPILMAMALI"
CHP'li Aykut Kaya, Türkiye’nin geleceği olan çocukların öğretmenlere emanet edildiğini vurguladı.
HİZMET SÜRESİ 3 YILA MI DÜŞÜRÜLÜYOR?
Kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer önemli madde ise yeşil pasaport alabilmek için gereken hizmet süresi oldu.
Milletvekili Kaya, yeşil pasaport sürecinde dikkate alınan hizmet süresinin 3 yıla düşürülmesini önerdi. Mevcut düzenlemede kadro derecesi şartı aranırken, bu teklifle birlikte genç öğretmenlerin de yurt dışı hareketliliğinden faydalanması hedefleniyor.
YURT DIŞI HARCIRAH DESTEĞİ
Eğitimin evrensel boyutuna dikkat çeken teklif, sadece yeşil pasaport hakkını değil, ekonomik desteği de içeriyor.
Eğitim ve öğretim amacıyla yurt dışına çıkan öğretmenlere yeterli harcırah sağlanması gerektiğini belirten Kaya, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini uluslararası düzeyde sürdürebilmeleri için bu desteğin şart olduğunu ifade etti.
Eğitim sendikaları ve binlerce öğretmen tarafından yakından takip edilen yeşil pasaport teklifinin, önümüzdeki günlerde TBMM komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.