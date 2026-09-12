Kaynak: İHA

Fransız Le Figaro gazetesi, Husilerin Yemen'deki stratejik ilerleyişine dikkat çekerek, milislerin 24 saatten kısa bir süre içinde Moka da dahil olmak üzere Babülmendep Boğazı'na bakan şehirleri ve adaları ele geçirdiğini bildirdi. Bu durum, küresel ticaretin %10'undan fazlasının geçtiği dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birini tehdit etme kapasitesini Husilere veriyor.

Gazeteye göre bu gelişme, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan askeri destek istediği Suudi Arabistan için büyük bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Trump'ın şu ana kadar yalnızca istihbarat paylaşımıyla yetinmeyi ve diplomatik bir çözümü teşvik etmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Gazeteye konuşan kaynaklar devam eden askeri operasyonda İran'ın rolünü doğrulasa da, "Riyad'ın tırmanmayı kontrol altına alma çabasıyla Tahran ile temasa geçtiğine ve Umman'da Körfez ülkeleri ile İran arasında bir toplantı hazırlığı yapıldığına" işaret ediliyor.

Suudi Arabistan'ın Husiler ve onların arkasındaki İran ile mücadeledeki başarısızlığını değerlendiren Le Figaro, "Özellikle Hürmüz ve Babülmendep boğazları üzerindeki dolaylı kontrolüyle bu operasyonun Tahran'a ek bir koz sağlayabileceğini" ifade ediyor.

Arap dünyası üzerine çalışmalar yürüten Türk araştırmacı Mehmet Sıddık Yıldırım, "Babülmendep Boğazı'ndaki kontrol değişikliğinin, küresel ekonomik sistemi etkileyebilecek nitelikte bir olay olduğunu ve Suudi Arabistan'ın prestij ve nüfuz açısından büyük bir kayba uğradığını" vurguluyor.

Yıldırım, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri ekledi: "Husiler Suudi Arabistan'a karadan bir saldırı düzenlerse, Mekke Anlaşması uyarınca Pakistan ve Türkiye yardım sağlayacaktır, ancak koşullar henüz buna uygun değil. Fakat kısacası, Orta Doğu krizindeki ağırlık merkezi Hürmüz'den Babülmendep'e kaymıştır."

STRATEJİK FELAKET

Lübnanlı gazeteci Nadim Koteich, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Muha'nın tamamen düşmesinin ve Husiler ile onları destekleyen İran Devrim Muhafızları'nın Moka sahili karşısındaki adalara doğru genişlemesinin, "2015'ten bu yana yaşanan en tehlikeli güvenlik ve jeostratejik değişim olduğunu, aynı zamanda Babülmendep'in ve tüm Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu" belirtiyor.

Koteich ayrıca, "Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın askeri güçle açılması ve savaş öncesi buradan geçen petrol ihracatının yaklaşık %40'ının yeniden canlandırılması başarısının ardından gerçekleşiyor. Bu, bugünün meselesi olmasa da, her açıdan tam bir stratejik felakettir" değerlendirmesinde bulundu.

Husiler, Suudi Arabistan ve Suudi destekli Yemen güçlerine karşı önemli kazanımlar elde etti. Bu durum, milislerin Babülmendep Boğazı'nda yer alan stratejik Perim (Meyun) Adası'nı ele geçirmesiyle zirveye ulaştı. Bu gelişmenin, İran'ın nüfuzunu küresel deniz taşımacılığının bir diğer hayati rotasını kapsayacak şekilde genişletebileceği belirtiliyor. Bundan bir gün önce de Husi grubu, ülkenin Kızıldeniz'e kıyısı olan bölgelerini kontrol altına alma hedefi doğrultusunda sahil kenti Muha'yı ele geçirmişti.

İran destekli milisler, güney Kızıldeniz'deki Zukur Adası ve Moka kentini ele geçirdikten sonra Meyun Adası'nın karşısında yer alan Zübap kentine ulaşarak Babülmendep'e doğru batı sahilinde hızlı bir ilerleyiş kaydetti. Husi grubunun Muha'nın ardından bu kente ulaşması, batı sahilindeki ilerleyişlerinde kritik bir gelişmeyi temsil ediyor; zira çatışma hatları artık doğrudan dünyanın en önemli deniz yollarından birine bakan coğrafyaya taşınmış durumda.

Zübap, boğazın kalbindeki Perim Adası'nın karşısında yer alan konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Her iki bölgenin kontrolü, deniz yolu çevresindeki askeri güç dengelerinde belirleyici bir faktör haline gelirken, Suudi Arabistan'ın Yemen'de İran'a ve onun askeri kolu olan Husilere karşı planlarının başarısızlığını tescilliyor.

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Meyun Adası olarak da bilinen Perim Adası ise, boğazın en dar noktasına yakın konumuyla bu hayati su yolunu ikiye bölüyor.