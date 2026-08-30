Dijital platformlarda 17-23 Ağustos haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Doğu Demirkol’un yeni stand-up gösterisi ‘Hezeyanlar’, ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, ‘Kardeşler Araştırma’ platformda açılışını zirvede gerçekleştirdi. Prime Video’nun televizyon kategorisinde platformun fenomen dizisi ‘Reacher’, zirveyi bırakmadı. Film kategorisinde, ‘Kurtuluş Projesi’ zirvenin yeni sahibi oldu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Furious’ liderliği bırakmadı. Film kategorisinde ‘Avengers’ serisinin son filmi ‘Avengers: Endgame’, liderliği ele geçirdi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde DC evreninin yeni dizisi ‘Lanterns’, yükseliş trendini sürdürerek zirveye yerleşti. Film kategorisinde, Tayfun Pirselimoğlu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı, kimlik değiştirmeye çalışan bir adamın hikâyesini anlattığı Ercan Kesal ve Muharrem Bayrak’ın başrolünde olduğu ‘Ben O Değilim’ zirvenin yeni sahibi oldu.

İkilem’den yaza veda şarkısı ‘Eyvallah’

Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem, yeni şarkısı ‘Eyvallah’ı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Özlem Akgüneş’e, müziği Harun Çelik’e ait olan şarkının düzenlemesi İkilem imzası taşıyor. Biten bir ilişkinin ardından verilen en zor kararlardan biri olan geri dönmemeyi anlatan şarkı, çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikâyesini konu alıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinmeyen hatıraları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor.

‘Eyvallah’, yalnızca bir ayrılık şarkısı olmanın ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak öne çıkıyor.

Görsel deneyimin ötesine geçen bir sergi

Küratör Caner Kemahlıoğlu tarafından hazırlanan ‘Mihrabım Diyen Mavi Miras & Eski İstanbul’ küratöryel projesi, Vera Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Proje; Emel Sayın’ın yaklaşık 60 yıla yayılan sanat yaşamından yola çıkarak müzik, sinema, portre, İstanbul ve kolektif hafıza kavramlarını çağdaş sanatın farklı disiplinleri üzerinden bir araya getiriyor. 25 sanatçının katılımıyla gerçekleşen proje, yalnızca Emel Sayın’ın sanat yaşamına odaklanan bir portre çalışması olmanın ötesine geçiyor. Emel Sayın’ın sesi, sinemadaki karakterleri ve filmlerinde görünür olan İstanbul üzerinden bir dönemin kültürel hafızasına ulaşmayı amaçlayan proje; izleyiciyi geçmişten bugüne uzanan görsel ve duyusal bir yolculuğa davet ediyor.

Proje, geçmişin görüntülerini bugünün sanat diliyle yeniden kurarak İstanbul’un hafızasını izleyicinin kişisel hafızasıyla buluşturan özgün bir küratöryel deneyim olarak öne çıkıyor.