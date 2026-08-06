Ekranda iz bırakmak kolay değil. Hele ki, genç yaşta ve güçlü oyuncuların yer aldığı bir projede dikkat çekebilmek, yeteneğin yanı sıra izleyiciyle bağ kurmayı da gerektiriyor. Helin Elveren, Kanal D’de Pazar akşamları ekrana gelen ‘Daha 17’ dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle bunu başaran isimlerden birisi oldu.

Helin Elveren, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Temmuz ayında X’de (Twitter) en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. İlk kez Haziran ayında listeye 5. sıradan giren genç oyuncunun yalnızca bir ay içinde liderliğe yükselmesi ve hakkında 75 binden fazla paylaşım yapılması, yükselişinin tesadüf olmadığını gösteriyor. Televizyon dünyasında kalıcı olmak, istikrar gerektiriyor. Helin Elveren ise, hem performansıyla hem de izleyici ilgisiyle bu istikrarın sinyallerini şimdiden veriyor.

Adını zirveye yazdırarak bir ilki gerçekleştiren ve kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Helin Elveren’i listede sırasıyla Ceren Ayruk, Ayça Ayşin Turan, Sena Mia Kalıp, Özge Yağız, İpek Çiçek, Nesrin Cavadzade, Hayal Köseoğlu, Melis Minkari ve Elçin Zehra İrem takip etti.

Demet Sağıroğlu’ndan ‘İhanet Ettin’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Demet Sağıroğlu, kariyerine damga vuran eserlerden olan ‘İhanet Ettin’e Çağan Şengül ile düet yaparak Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tansel Doğanay’a, yeni düzenlemesi Burak Bedirli’ye ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Gökhan Özdemir yapmış. Klipte, Demet Sağıroğlu ile Çağan Şengül’ün güçlü uyumu, şarkının duygusal ve derin atmosferini en iyi şekilde yansıtıyor.

Eser; aldatılma, terk edilme ve bunun ardından gelen derin hayal kırıklığını anlatıyor. Yeni bir yorumla dinleyicisiyle buluşan şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

Yeni baskıya Bodrum’da özel kutlama

İletişim danışmanı Özgür Aras’ın okurların büyük ilgi gösterdiği, arka arkaya baskı yapan ve tüm gelirini Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) bağışladığı 14. kitabı ‘Artık Üzülmeden Önce Düşüneceğim’in yeni baskısı, Bodrum’da düzenlenen özel davetle kutlandı.

TOÇEV’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete, sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Davetliler, hem kitabın gördüğü yoğun ilgiyi kutladı hem de eğitime katkı sağlayan bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitap, yalnızca ayrılık yaşayanlara değil; ayrılıktan sonra kendini yeniden bulmak ve hayata daha güçlü devam etmek isteyenlere de rehberlik ediyor. Yayımlandığı günden bu yana yoğun ilgi gören kitap, okurlardan gelen taleple arka arkaya baskı yaptı.