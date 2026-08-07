Kanal D’nin yıllardır ekrana damga vuran programı ‘Gelinim Mutfakta’, yeni sezona erken başlıyor. 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 14.00’te izleyicisiyle buluşacak olan yarışma, hem eğlendirecek hem de kazandıracak.

Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanacak ‘Gelinim Mutfakta’, yine çok kazandırmaya devam edecek. Gelinler, her gün 1 çeyrek altın kazanırken haftanın en başarılı gelini ise, 10 altın bileziğin sahibi olacak.

Gündüz kuşağının en çok izlenen, hem eğlendiren hem kazandıran programı ‘Gelinim Mutfakta’nın yeni sezonunda Cemile Ahundov-Ulviye Şen, Tuğba Duman-Sevilay Başar, Yeşim Çalışkan-Beyhan Öksüz, Sude Mamaş-Zehra Ateş yarışacak.

Gamze Yücel’den sevgiye bilimsel bakış

Akademisyen Gamze Yücel, çocuk koruma, adli değerlendirme, aile danışmanlığı ve özel eğitim alanlarında 15 yılı aşkın mesleki birikimini ‘Sevebilmek’ adlı eserinde topladı.

Gamze Yücel’in Adalet Bakanlığı, UNICEF, Millî Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki deneyimlerinden beslenen çalışma, sevgi kavramını psikoloji, eğitim, edebiyat ve kültür ekseninde bilimsel bir bakış açısıyla ele alıyor. Gamze Yücel, kitabın yazım sürecinin, Azerbaycanlı Prof. Dr. Rüfet Hüseynzade’nin sevgi üzerine bir eser kaleme alma önerisiyle başladığını belirterek yaklaşık 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından tamamladığını ifade etti.

Yayımlanmadan önce Azerbaycan'daki üç köklü devlet üniversitesinin akademisyenlerinden oluşan bilimsel kurullar tarafından da değerlendirilen eser, özgün yaklaşımı ve literatüre katkısı nedeniyle olumlu rapor aldı. Kitap, Himayala Akademi etiketiyle Azerbaycan’da yayımlanmasından sonra Türkiye’de de raflardaki yerini aldı.

Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler Sergisi

Mersin, Adana ve İstanbul'da üretimlerini sürdüren 4 çağdaş sanatçı, ortak bir kavramsal zeminde buluşarak eserlerini Bodrum'da sanatseverlerle buluşturdu. ‘ARKHE: Hafızanın Rahmi ve Kadim Eşikler’ başlıklı karma sergi, Bodrum Boho Galeri’de açıldı.

Mersin’den Seda Şahbaz ve Tuğba Küçükbahar, Adana’dan Vehbi Mangtay ile İstanbul’dan Nihal Şahin Göl, farklı disiplinlerde ürettikleri eserleri ortak bir kavramsal zeminde buluşturdu. Resim, heykel ve seramikten oluşan seçki; insanın kökeni, hafızası, bilgi arayışı ve dönüşümü üzerine çok katmanlı bir sanat deneyimi sunuyor. Proje yöneticisi Kaan Yiğit Karaaslan tarafından kurgulanan sergi, disiplinlerarası yaklaşımıyla sanatçılar arasında güçlü bir düşünsel diyalog kuruyor.

Sergi, ziyaretçilerini yalnızca eserlerle değil; düşünce, hafıza ve mitoloji arasında kurulan çok katmanlı bir deneyime davet ediyor.