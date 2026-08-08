Hem televizyon dünyasında hem de dijital dünyada her şey o kadar hızlı tüketiliyor ki, bazen takip etmekte zorlanıyorum.

Show TV’de 21 Haziran’da yayına başlayan ‘Yaz Bir Şarkı’ da 6. bölümüyle sessiz sedasız ekrana veda etti. Demet Akalın ve Sinan Akçıl’ın birlikte hazırlayıp sunduğu eğlence programı, istenilen reytingleri alamadı. İlk olarak Pazar günleri ekrana gelen program, Cuma’ya çekilmişti. Gün değişikliği de işi yaramadı. ‘Yaz Bir Şarkı’, reyting canavarına yenik düşerek yayından kaldırıldı.

Televizyonlar için artık bu tarz programların sonu geldi. Ne yaparsanız yapın, izlenmiyor. Sohbet, eğlence, müzik türünde yayına başlayan yapımların ömrü ne yazık ki, 5-6 bölümden ileriye gitmiyor. Dijital platformlar ya da sosyal medyada (özellikle YouTube) ilgi görebiliyor ama televizyon için aynı şey geçerli değil. Bazı devam eden programlar olsa da ya bütçesi düşük ya da sponsorlar sayesinde ekrana tutunmaya çalışıyor.

Şarkılar birlikte söylenince değerli

Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı’da sahne aldı. Derya Bedavacı, “Aramızdaki bağ kuvvetleniyor, bizim şarkımızda hissedilen şeyler bu konserler ile pekiştiriliyor. Şarkılar birlikte söylenince değerli” dedi.

Özel hayatına dair de konuşan şarkıcı, kızıyla ilgili heyecanını paylaştı: “Kızımın lisesi bitti. Üniversitesi başlayacak. Konservatuar okuyacak. Biz de sık sık onu ziyarete gideceğiz. Onunla birlikte gideceğiz ancak sonra biz eşimle döneceğiz. Çok yetenekli bir çocuğum var, müziğe de fazla yeteneği var. Ancak karar onun. Kendisi seçecek.”

Sosyal medyanın müzik sektöründeki etkisine de değinen Derya Bedavacı, “İyi şarkı, sosyal medyanın iyi olduğu bu dönemde şarkı iyiyse yürüyor. Çok beğendiğimiz bir şarkı bazen tutmayabiliyor ama sosyal medyanın böyle etkisi varken iyi şarkı her zaman tutar” diye konuştu.

‘Bulut’un Azabı’ filmi iddialı geliyor

Dram, gerilim ve korkunun sınırlarını zorlayacak olan ‘Bulut’un Azabı’ filminin çekimleri, Amasya’da tüm hızıyla sürüyor.

HMK Yapım imzası taşıyan dev bütçeli proje, sinemaseverlere daha önce deneyimlemedikleri bir atmosfer sunmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Murat Kuşçu’nun oturduğu filmin başrollerini ekranların sevilen isimleri Caner Toygar ve Bulut Karabulut’un paylaşıyor. Ayrıca filmde Yeşilçam’ın efsanevi ustaları Şehnaz Dilan ve Ahmet Arıman’ın yanı sıra Tuncay Karabulut, Korcan Halıcı, Suat Kayar, Elif Pehlivan ve Ecrin Kayar gibi isimler de bulunuyor.

Çekimleri Amasya’nın doğal atmosferiyle büyüleyen Hamamözü ilçesinde gerçekleştirilen yapımda, gizemli ve gerilim dolu sahneler şimdiden merak konusu oldu.