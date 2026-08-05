Haftanın dizisi: Show TV’de Perşembe akşamları yayınlanan ‘Muhtemel Aşk’, ekranlara damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi, geçen hafta tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) reytingini artıran tek dizi oldu. Aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmeyen yapım, yazın en çok konuşulan dizilerin birisi olarak dikkat çekiyor.

Nasreddin Hoca ile geçmişe yolculuk

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Nurullah Yenihan’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı’nın kaleme aldığı animasyon türündeki ‘Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4’, vizyona girdiği 24 Temmuz’dan bu yana 54 bin 873 kişi tarafından izlendi.

Siyah Martı ve TME Films imzalı film, Nasreddin Hoca ve arkadaşlarının zamanda geçmişe giderek yaşadıkları maceraları anlatıyor.

Yazın parolası Gamze Karta’dan geldi

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin genç ve başarılı isimlerinden Gamze Karta, yazın kıpır kıpır enerjisini yansıtan yeni çalışması ‘Deniz Kum Güneş’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Tatil rotanızı eğlenceli ve ritmik yapısı ile daha keyifli hale getirecek şarkının sözleri ve müziği Oktay Kaya, düzenlemesi ise Berk Kirtiş imzası taşıyor. Esere Yunus Can Özbilen’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Neşeli ve pozitif enerjisiyle dikkat çeken şarkı, yazın enerjisini ve coşkusunu ruhunda hisseden herkesin bu yaz arka fonuna eşlik edecek.

Anne ve babaya vefanın ‘Gün Yüzü’

Haftanın kitabı: Yazar Şebnem Kalkandelen’in ‘Gün Yüzü’ kitabı, Gülnar Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yazarın, hayatının son 3 senesini annesi olmadan nasıl yaşadığını ve annesinin vefatı ile birlikte ‘Neden yaşamaya geldim?’ sorusunu bulmaya çalıştığı bir zamanda yazmaya karar vermesi sonucu ortaya çıkan kitap, yaşanmışlıkları ve birçok anıyı içeriyor.

Anne ve babası Sevim ile Necat Kalkandelen’e bir evlat olarak sevgi ve özlemle ulaşma çabasının bir ürünü olan kitap, yaşanmışlıkları ve anıları temel alan edebi bir günlük-anı olarak dikkat çekiyor.