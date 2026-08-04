Süheyl ve Behzat Uygur, efsane program ‘Şahane Pazar’ı sahneye taşıma kararı aldı. İkili, ‘Şahane Pazar’ın 25 yıl sonra bu kez sahne gösterisi olarak yeniden izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

‘Şahane Pazar Sahnede’, yalnızca nostalji duygusuna yaslanan bir gösteri olmayacak. Yaklaşık 80 kişilik dev prodüksiyonla hazırlanan gösteri; canlı orkestrası, görkemli sahne tasarımı, büyük dans koreografileri, sürpriz konukları ve seyircinin de aktif olarak dâhil olacağı interaktif yapısıyla izleyicilere unutulmaz bir eğlence deneyimi sunacak. Bir döneme damga vuran ‘Belediye Çukuru’, ‘Bardak Oyunu’ ve ‘Balon Oyunu’ gibi unutulmaz yarışmalar da sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, ‘Şahane Pazar’ın yıllardır özlenen ruhunu, günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak.

Türkiye turnesi hazırlıkları devam eden ‘Şahane Pazar Sahnede’, yalnızca bu programla büyüyen kuşaklara nostalji yaşatmayı değil; ‘Şahane Pazar’ı hiç izleme fırsatı bulamamış genç izleyicileri de bu eğlenceyle ilk kez canlı olarak buluşturmayı hedefliyor.

Gripin, bu kez ‘Haydi Kalk’ diyor

Türk Rock Müziği’nin en başarılı gruplarından Gripin; ‘Aklıma Ziyan’, ‘Var Bir İhtimal’ ve ‘Kim Tutar Beni’ isimli son çalışmalarının ardından merakla beklenen yeni albümün dördüncü şarkısı ‘Haydi Kalk’ı Gripin Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri Murat Başdoğan ve Birol Namoğlu’na, müziği Murat Başdoğan’a ait olan ‘Haydi Kalk’ın düzenlemesinde ise Gripin grubu üyelerinin imzası bulunuyor.

Hareketli ritmiyle yazın enerjisini yansıtan şarkı, ilk dinleyişte müziğe ve ‘Haydi Kalk’ın enerjisine karışmaya çağırıyor.

Çapa Açık Atölye Açık Sergisi açılıyor

Çapa Açık Atölye Açık Sergisi, Suna Tüfekçibaşı’nın Ayvalık’taki atölyesinde açılıyor. 9. kez sanatseverlerle buluşacak olan sergi, sabitlik fikrini sorgulayan bir kavramsal öneriden hareket ediyor.

Köklenmeyi durağanlıkla değil; hareket, dönüşüm ve temas üzerinden yeniden düşünmeye davet eden sergi, Ayvalık’ın volkanik coğrafyasını, katmanlı mimarisini ve tarihsel belleğini yalnızca üretimin gerçekleştiği fiziksel bir çevre olarak değil; serginin düşünsel omurgasını oluşturan aktif bir özneye dönüştürüyor. Sergide yer alan her çalışma, bu hareketli zeminde bırakılmış bir iz; her iz ise yeni bir temasın başlangıcı olarak okunuyor.

Mine Kemertaş, Arda Güneş, Esen Gökçe, Güliz Kayahan ve Selin Özdoğru gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı, küratörlüğünü Tilbe Şevval Yıldırım’ın yaptığı sergi, 7 Ağustos’ta Ayvalık Küçükköy’de bulunan Galeri Su’da açılacak.