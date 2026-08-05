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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bu kapsamda toplam 10,3 milyar liralık ödeme yapılacak.

ZAMLI ÖDEMELER DİKKAT ÇEKTİ

Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrası, Temmuz 2026 dönemine ait farklar da ağustos ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılıyor.

Toplam ödeme içinde 5,99 milyar lira yaşlı aylığı, 4,36 milyar lira ise engelli aylığı olarak dağıtılacak.

“ARTIŞLI ŞEKİLDE YATIRIYORUZ”

Memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira olmak üzere Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."

HAK TEMELLİ SOSYAL DESTEK VURGUSU

Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata tam katılımını desteklediklerini vurgulayan Göktaş, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.