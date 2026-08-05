Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ederken, dördüncü grubun ilk etabında en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı önlüğün sahibi olarak adını ana kadroya yazdıran 16. isim oldu.

Kaynak: Diğer
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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor.

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

Üçüncü grubun yedek yarışmacılarının netleşmesinin ardından, gözler dördüncü ve son grubun ilk mücadelesine çevrildi.

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

Mutfakta tüm kozlarını paylaşan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanıp ana kadroya doğrudan adım atabilmek için tezgah başında kıyasıya bir rekabet sergiledi.

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

GECENİN KAZANANI SİMGE OLDU

Zorlu ikili etapların ardından şeflerin değerlendirmesine sunulan tabaklar arasından gecenin en başarılı ve yaratıcı tabağı seçildi.

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Rakiplerini geride bırakarak şeflerden tam not alan Simge, önlüğü giymeye hak kazanan isim oldu

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Bu sonuçla birlikte Simge, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 16. yarışmacı olmayı başardı.

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 GÜNCEL ANA KADRO LİSTESİ

Dört grup üzerinden yürütülen zorlu eleme turları sonucunda ana kadrodaki yerini garantileyen 16 yarışmacı şu şekilde sıralandı:

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MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

8 11
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

9 11
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

3. GRUP

Tolga

Muhammed

Ayşe

Gül

10 11
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

Betül

Esra

Faruk

Nesibe

11 11
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