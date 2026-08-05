TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmelerinde heyecan tüm hızıyla sürüyor.
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ederken, dördüncü grubun ilk etabında en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı önlüğün sahibi olarak adını ana kadroya yazdıran 16. isim oldu.Kaynak: Diğer
Üçüncü grubun yedek yarışmacılarının netleşmesinin ardından, gözler dördüncü ve son grubun ilk mücadelesine çevrildi.
Mutfakta tüm kozlarını paylaşan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanıp ana kadroya doğrudan adım atabilmek için tezgah başında kıyasıya bir rekabet sergiledi.
GECENİN KAZANANI SİMGE OLDU
Zorlu ikili etapların ardından şeflerin değerlendirmesine sunulan tabaklar arasından gecenin en başarılı ve yaratıcı tabağı seçildi.
Rakiplerini geride bırakarak şeflerden tam not alan Simge, önlüğü giymeye hak kazanan isim oldu
Bu sonuçla birlikte Simge, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 16. yarışmacı olmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 GÜNCEL ANA KADRO LİSTESİ
Dört grup üzerinden yürütülen zorlu eleme turları sonucunda ana kadrodaki yerini garantileyen 16 yarışmacı şu şekilde sıralandı:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
Gül
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe