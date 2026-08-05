Motorine, yeni bir indirim daha göründü. Motorine, bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim bekleniyor.
Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat
Motorine bu gece yarısı itibarıyla 3,97 TL tutarında yeni bir indirimin yansıtılması bekleniyor.Kaynak: ANKA
Akaryakıt sektörü temsilcileri, akaryakıttaki uygulanan Eşel mobil sistemine vurgu yaparak "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" diye konuştu.
Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyat, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma olasılığının güçlenmesiyle geriliyor. Bu durum, motorine peş peşe indirimi gündeme getirdi.
İlk indirim bugün tabelalara yansıdı. Motorine, 6,37 TL indirim bekleniyordu. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapıldı.
ÖTV ve yüzde 20 KDV’si ile birlikte kesinti tutarı, 5 TL 32 kuruşu buldu. Pompa satış fiyatlarına, sadece 1 TL 5 kuruş indirim yansıtıldı.
Motorine, ikinci indirim daha yapılacak.
Bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim hesaplandı.
Akaryakıt sektörü temsilcileri, yaptıkları açıklamada, "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" şeklinde konuştu.
Kaynaklar, benzinde indirim olup olmayacağı sorusuna, "Küresel piyasalarda benzin fiyatları de geriliyor. Birkaç güne kadar benzine de indirim yapılabilir" şeklinde cevap verdi.