Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat

Akaryakıt sektörü temsilcileri, akaryakıttaki uygulanan Eşel mobil sistemine vurgu yaparak "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" diye konuştu.