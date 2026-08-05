Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat

Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat

Motorine bu gece yarısı itibarıyla 3,97 TL tutarında yeni bir indirimin yansıtılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 1

Motorine, yeni bir indirim daha göründü. Motorine, bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim bekleniyor.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 2

Akaryakıt sektörü temsilcileri, akaryakıttaki uygulanan Eşel mobil sistemine vurgu yaparak "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" diye konuştu.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 3

Brent petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyat, ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürmesi ve Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma olasılığının güçlenmesiyle geriliyor. Bu durum, motorine peş peşe indirimi gündeme getirdi.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 4

İlk indirim bugün tabelalara yansıdı. Motorine, 6,37 TL indirim bekleniyordu. Eşel mobil sistemi gereğince ÖTV kesintisi yapıldı.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 5

ÖTV ve yüzde 20 KDV’si ile birlikte kesinti tutarı, 5 TL 32 kuruşu buldu. Pompa satış fiyatlarına, sadece 1 TL 5 kuruş indirim yansıtıldı.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 6

Motorine, ikinci indirim daha yapılacak.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 7

Bu gece yarısından geçerli 3,97 TL indirim hesaplandı.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 8

Akaryakıt sektörü temsilcileri, yaptıkları açıklamada, "Bu tutarın, tamamı ya da önemli bir bölümü üzerinden ÖTV kesintisinin yapılmasını bekliyoruz. Bu durumda tabelalar ya hiç değişmeyecek ya da çok düşük tutarlı bir indirim gündeme gelecek" şeklinde konuştu.

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Motorine bir indirim daha: ÖTV ayrıntısına dikkat - Resim: 9

Kaynaklar, benzinde indirim olup olmayacağı sorusuna, "Küresel piyasalarda benzin fiyatları de geriliyor. Birkaç güne kadar benzine de indirim yapılabilir" şeklinde cevap verdi.

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