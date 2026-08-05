Türk kahvesini asla böyle içmeyin: Bilmeden yıllarca zehir içmişiz

Sözcü'de yer alan habere göre, geleneksel kültürümüzün en özel lezzetleri arasında yer alan ve vücuda pek çok yararı bulunan Türk kahvesi, hatalı pişirme ve tüketim tarzı yüzünden sağlığa zararlı hale gelebiliyor. Uzman isimler, kahvenin mucizevi yönlerini tamamen ortadan kaldıran en büyük yanlışın içerisine ‘şeker ilave etmek’ olduğunu vurguluyor.