Milyonların vazgeçilmezi olan Türk kahvesi tutkunlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Sevilen bu içeceği hazırlarken düşülen yaygın bir hata, kahvenin tüm olumlu etkilerini ortadan kaldırmakla birlikte vücut için zararlı bir boyuta taşıyor.
Türk kahvesini asla böyle içmeyin: Bilmeden yıllarca zehir içmişiz
Milyonların vazgeçilmezi olan Türk kahvesi, yanlış pişirme ve tüketim alışkanlıkları yüzünden faydalı olmaktan çıkıp sağlığa zararlı bir boyuta ulaşabiliyor. Uzmanların yaptığı uyarılar ve araştırmalar, kahve tüketiminde dikkat edilmesi gereken kritik detayları gözler önüne seriyor:Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, geleneksel kültürümüzün en özel lezzetleri arasında yer alan ve vücuda pek çok yararı bulunan Türk kahvesi, hatalı pişirme ve tüketim tarzı yüzünden sağlığa zararlı hale gelebiliyor. Uzman isimler, kahvenin mucizevi yönlerini tamamen ortadan kaldıran en büyük yanlışın içerisine ‘şeker ilave etmek’ olduğunu vurguluyor.
Dünyanın en zararlı maddelerinden biri olarak kabul edilen rafine şeker, kahveye eklendiğinde içeceğin tüm antioksidan ve koruyucu özelliklerini nötrlüyor. Uzmanlar, Türk kahvesinden tam verim alabilmek ve vücuda fayda sağlamak için mutlaka sade (şekersiz) olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
İtalyan bilim insanlarının 18-45 yaş arasındaki 1.180 yüksek tansiyon hastası üzerinde yürüttüğü 6 yıllık
kapsamlı araştırma, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu:
Bu 4 kız kardeş her yıl aynı fotoğrafı çektirerek 40 yıl boyunca hayatlarını belgeledi. Bu etkileyici görsel günlük, zamanın ve kardeşliğin gücünü gösteriyor.
Genetik Faktör ve Tansiyon: Kahveyi yavaş metabolize eden ve yüksek tansiyonu bulunan bireylerde, günde 3 fincandan fazla tüketim Tip 2 diyabet (gizli şeker) riskini ciddi oranda artırıyor.
Obezite Faktörü: Aşırı kilo problemi olan bireylerde bu risk çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.