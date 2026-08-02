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Kaynak: Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Diriliş Kampı Tesisleri'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katıldı.

Kamp kapsamında gençlerle bir araya gelen Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZ MİLLETİMİZİN EMANETİDİR"

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin milletin emaneti olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik."

İKİ YILDIR İSTİŞARE YÜRÜTÜLDÜ

Göktaş, 2013 yılında kapsamlı bir düzenlemenin hayata geçirildiğini hatırlatarak, son iki yıldır TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlığında ve bakanlığın koordinasyonunda çok sayıda kurumla istişare yürütüldüğünü söyledi.

Bu süreçte özellikle şehit yakınları ve gazilerin taleplerinin değerlendirildiğini belirten Göktaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından kapsamlı bir kanun teklifine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Er gazilerinden şehit anne ve babalarına kadar birçok düzenleme var

Bakan Göktaş, hazırlanacak teklifin yalnızca 12 maddelik bir düzenleme olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz."



Teklifte şehit anne ve babaları, er ve erbaş gaziler ile 15 Temmuz gazilerine yönelik özlük hakları dahil birçok düzenlemenin yer alacağı belirtildi.

AK PARTİ VE MHP ORTAK TEKLİF SUNACAK

Göktaş, hazırlanan teklifin AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak çalışması olduğunu belirterek, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

"Bu hafta inşallah grubumuz çalışmalarını tamamladı ve bu hafta içerisinde AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu hafta görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"MECLİS GÜNDEMİNE ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Göktaş, iki yıldır tüm ilgili grupların dinlendiğini ve kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı içeren bu kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınmasını bekliyoruz."

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınları ve gazilerin haklarını korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, düzenlemenin tüm şehit aileleri ve gazilere hayırlı olmasını temenni etti.