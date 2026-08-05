Uzmanından yaz sıcağı uyarısı: Sadece su içmek yetmeyebilir, bu belirtiler ihmal edilmemeli

BİR SAATİ AŞAN EGZERSİZLERDE ELEKTROLİT DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sıcak havalarda yapılan yoğun fiziksel aktivitelerde yalnızca sıvının değil, elektrolitlerin de yerine konulmasının önem taşıdığını vurgulayan Sütçüoğlu, "Genel bir kural olarak bir saatten uzun süren yoğun egzersizlerde veya sıcak havalarda yapılan aktivitelerde sadece kaybedilen sıvının değil, elektrolitlerin de yerine konulması gerekir.

Kusma, ishal ve yüksek ateş gibi durumlarda da elektrolit dengesi bozulabilir. Bu tür durumlarda potasyumdan zengin meyve suları ve tuz içeren çorbalar sıvı-elektrolit dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Bir litre suya yaklaşık dörtte bir çay kaşığı kadar tuz eklenebilir. Hazırlanan karışımın tadı hafif olmalı, aşırı tuzlu olmamalıdır" dedi.