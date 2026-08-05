Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de dev hisse satışı için süreç resmen başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, holdingin ana hissedarı Zeynep Tümer, sahip olduğu yüzde 62,06’lık payı temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet hissenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Oasis Prime - FZCO firmasına devri için harekete geçti.
50 yıllık Türk markası Araplara satılıyor: Hisseleri yüzde 375 yükselmişti
Borsa İstanbul’un (BIST) en köklü markalarından Kervansaray Yatırım Holding, mülkiyet yapısını kökten değiştirecek tarihi bir satış için düğmeye bastı. 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren yarım asırlık Türk devi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi temaslara başladı.Cemile Kurel
3,5 MİLYAR LİRALIK DEV ANLAŞMA
Sürdürülebilir tarım ve enerji odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken Dubai merkezli Oasis Prime ile yürütülen süreç, finans piyasalarında büyük hareketlilik yarattı.
NTV'de yer alan habere göre Son kapanış fiyatları dikkate alındığında, herhangi bir iskonto uygulanmaksızın gerçekleştirilecek devir işleminin toplam finansal büyüklüğünün yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
BORSADA 6 AYDA YÜZDE 375'LİK REKOR PRİM
Satış haberinin etkisiyle borsa tarafında da hisse senetleri rekor yükselişe imza attı.
2026 yılının Şubat ayında 2 TL seviyelerinde işlem gören Kervansaray Holding hisseleri, devir haberinin ardından yüzde 9,29 oranında değer kazanarak günü 9,50 TL seviyesinden kapattı.
Şirket hisselerinin son 6 aylık dönemdeki prim oranı ise yüzde 375 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.
BEBEK ATÖLYESİNDEN DÜNYA DEVİNE: YARIM ASIRLIK SERÜVEN
Kervansaray marka yolculuğuna 1950’li yıllarda İstanbul Yeşildirek’te küçük bir bebek giyim atölyesi olarak başladı.
1976: Anonim şirket statüsü kazanarak Türkiye’nin öncü tekstil markalarından biri haline geldi.
1980'ler: İhracat atağı başlattı ve ISO sertifikalarıyla üretimini kadın-erkek dış giyimine taşıdı.
2010: 2007 krizinin ardından holdingleşme sürecini tamamlayarak çok sektörlü bir yapıya büründü.
Tekstilden başlayıp dev bir holding yapısına evrilen yarım asırlık bu serüven, BAE merkezli Oasis Prime’a yapılması planlanan 3,5 milyar liralık hisse devriyle tarihi bir dönüm noktasına girmiş oldu.