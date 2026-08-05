50 yıllık Türk markası Araplara satılıyor: Hisseleri yüzde 375 yükselmişti

Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding'de dev hisse satışı için süreç resmen başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, holdingin ana hissedarı Zeynep Tümer, sahip olduğu yüzde 62,06’lık payı temsil eden 365 milyon 207 bin 860 adet hissenin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Oasis Prime - FZCO firmasına devri için harekete geçti.