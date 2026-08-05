Emekli maaşlarında yeni dönem: SGK kimlerin aylığından kesecek açıkladı

Emekli Maaşlarında Yeni Dönem Başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında geçmiş dönem prim borçlarının emekli maaşlarından tahsil edilmesine ilişkin detayları açıkladı.
Emekli Maaşlarında Yeni Dönem Başladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında geçmiş dönem prim borçlarının emekli maaşlarından tahsil edilmesine ilişkin detayları açıkladı.
Yeni genelgeyle birlikte kesinti yapılacak kişiler ve borç türleri netlik kazandı.
İcra Takibi Ve Onay Şartı Yok
Noyan Doğan'ın yazısına göre; Düzenlemeye göre SGK, geçmiş prim borçlarını tahsil etmek için ayrıca icra takibi başlatmak zorunda olmayacak. Emeklinin onayı da aranmadan maaşlardan doğrudan kesinti yapılabilecek.
Hangi Borçlar Kesilecek?
Kesinti kapsamına giren borçlar şöyle sıralandı:
Genel sağlık sigortası prim borçları
İsteğe bağlı sigorta borçları
Topluluk sigortası primleri
Tarım sigortası borçları
Bağ-Kur prim borçları
Kamu görevlilerine ait prim ve kesenek borçları
SGK, bu borçları emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit etse bile kesinti uygulayabilecek.
Sonradan Tespit Edilen Borçlar Da Kesilecek
Emekli olduktan sonra geçmişe dönük prim borcu ortaya çıkan kişiler de uygulama kapsamında olacak. Bu borçlar doğrudan maaştan tahsil edilecek.
Dul Ve Yetim Aylıkları Da Dahil
Kesinti yalnızca emeklilerle sınırlı değil. Vefat eden sigortalının borçları, bağlanan dul ve yetim aylıklarından da kesilebilecek.
Ayrıca ölüm aylığı alan kişinin kendi sigorta borcu bulunuyorsa, bu borç da aldığı maaştan tahsil edilebilecek.
Her Durumda Kesinti Yapılmayacak
SGK, bazı durumlarda kesinti yapılmayacağını da açıkladı. Buna göre:
Vefat eden sigortalıdan dolayı maaş almayan kişilerden borç tahsil edilmeyecek
Kendi emekli maaşını alan kişiler, başka bir sigortalının borcundan sorumlu tutulmayacak
Kesinti Oranı Yüzde 10’u Geçmeyecek
Yasal düzenleme kesintinin maaşın yüzde 25’ine kadar yapılabileceğini öngörse de SGK genelgesine göre uygulanacak kesinti oranı yüzde 10 ile sınırlandırıldı.
İki ayrı maaş alan kişilerde ise her bir maaş için ayrı ayrı yüzde 10 kesinti yapılabilecek.
İtiraz Hakkı Bulunuyor
Maaşından kesinti yapılan emekliler, sosyal güvenlik il müdürlükleri veya merkezlerine başvurarak itiraz edebilecek.
Gözler SGK Bildirimlerinde
Yeni uygulama, özellikle geçmiş dönem prim borcu bulunan emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle SGK’dan yapılacak bildirimlerin yakından takip edilmesi gerekiyor.