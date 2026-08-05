Emekli maaşlarında yeni dönem: SGK kimlerin aylığından kesecek açıkladı

Her Durumda Kesinti Yapılmayacak

SGK, bazı durumlarda kesinti yapılmayacağını da açıkladı. Buna göre:

Vefat eden sigortalıdan dolayı maaş almayan kişilerden borç tahsil edilmeyecek

Kendi emekli maaşını alan kişiler, başka bir sigortalının borcundan sorumlu tutulmayacak