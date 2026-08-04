SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

SGK'dan yapılan açıklama ise şöyle;

En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.