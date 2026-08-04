Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

SGK, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi sonrası oluşan farkların hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kurum, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında oluşan farkların ödeneceğini bildirdi.

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SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - Resim: 2

Ödeme Tarihi Netleşti


SGK tarafından yapılan açıklamada, maaş farkı ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

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SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - Resim: 3

Hesaplardan Çekilebilecek
Açıklamada, söz konusu fark ödemelerinin ilgili banka hesapları üzerinden çekilebileceği ifade edildi.

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SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - Resim: 4

Zamlı Maaş Düzenlemesi
Yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltilirken, yapılan artışın ardından oluşan farkların tek seferde ödeneceği kaydedildi.

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SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu - Resim: 5

SGK'dan yapılan açıklama ise şöyle;

En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.

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