Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kurum, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında oluşan farkların ödeneceğini bildirdi.
SGK açıkladı: Emekli maaş zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu
SGK, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi sonrası oluşan farkların hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Ödeme Tarihi Netleşti
SGK tarafından yapılan açıklamada, maaş farkı ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Hesaplardan Çekilebilecek
Açıklamada, söz konusu fark ödemelerinin ilgili banka hesapları üzerinden çekilebileceği ifade edildi.
Zamlı Maaş Düzenlemesi
Yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseltilirken, yapılan artışın ardından oluşan farkların tek seferde ödeneceği kaydedildi.
SGK'dan yapılan açıklama ise şöyle;
En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.