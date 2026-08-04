İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy'de ulaşımı doğrudan etkileyecek önemli bir karar alındı. UKOME'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılacak, 26 otobüs hattının kalkış noktası ise Uzunçayır Peron Alanı olacak.
Kadıköy Rıhtım tarih oluyor: 26 otobüs hattı artık buradan kalkacak
İstanbul'da toplu ulaşımı kullanan milyonları ilgilendiren karar alındı. İBB'nin Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılıyor. UKOME'nin onay verdiği düzenlemeyle 26 otobüs hattı Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni uygulamayla birlikte Kadıköy Meydanı'ndaki araç yoğunluğunun azaltılması ve yayalar için daha geniş yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.
KADIKÖY RIHTIM'DAKİ PERONLAR KALDIRILIYOR
İBB tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında Kadıköy Rıhtım Peron Alanı'ndaki yoğun otobüs trafiği sona erecek.
Alınan kararla birlikte 26 otobüs hattı, 286 araç ve günlük 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım bölgesinden kaldırılarak Uzunçayır Peron Alanı'na taşınacak.
YOLCULAR UZUNÇAYIR'DAN AKRATMA YAPACAK
Düzenleme sonrasında kalkış noktası değişen hatları kullanan yolcular, Uzunçayır Peron Alanı'ndan Kadıköy Merkez'e ulaşabilecek.
Buradan metro, Marmaray, metrobüs, vapur ve diğer toplu taşıma hatlarına aktarma yapılabilecek.
HEDEF DAHA GENİŞ YAYA ALANLARI
İBB, yeni düzenlemenin temel amacının Kadıköy Meydanı'ndaki yaya hareketliliğini artırmak ve bölgedeki trafik yükünü azaltmak olduğunu belirtti.
Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ile sahil şeridinin araç yoğunluğundan arındırılarak daha güvenli, konforlu ve geniş bir yaya alanına dönüştürülmesi planlanıyor.