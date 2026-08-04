Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç) Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.