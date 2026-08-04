Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak

Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç bölgeleri için sağanak uyarısı yaptı. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de ise saatte 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç) Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 5

4 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 6

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 7

BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 8

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 9

DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 10

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 11

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 12

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 13

ANKARA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 14

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 15

BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 17

AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 19

ERZURUM 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili olacak - Resim: 21

DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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