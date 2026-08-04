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YENİ Parti'nin bağış hesaplarını duyurmasının ardından partiye 6 günde yapılan toplam bağış miktarı 266 milyon lirayı aştı. 5. günü 240 milyon lira bağışla kapatan YENİ Parti'ye son 24 saatte 26 milyon lira civarında yardım yapıldı.

Bağış miktarını sosyal medya hesabından duyuran Özgür Ceylan şu paylaşımı yaptı:

Değerli Vatandaşlarımız;

YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur.

İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek.

YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor.

Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz.

Milletin partisinin yolu açık olsun.

Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.