Türkiye'nin mobilite markası Togg, Ağustos ayına özel hazırladığı finansman kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. T10F ve T10X modellerini kapsayan kampanyada faizsiz kredi, uzun vadeli finansman ve ödeme erteleme seçenekleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlere farklı alternatifler sunuluyor.
Togg'da kampanya dönemi başladı: İşte yeni finansman paketi
Togg, Ağustos kampanyasında T10F ve T10X modelleri için faizsiz kredi, 48 aya varan finansman, ödeme erteleme ve Trugo indirimiyle otomobil almak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kampanya kapsamında T10F için 1 milyon TL'ye, T10X için ise 800 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanırken, 1 milyon 700 bin TL'ye kadar 48 ay vadeli ve yüzde 2,95 faiz oranıyla sunulan finansman paketinde ödemelere üç ay sonra başlanabiliyor. Togg T10F ve T10X'in güncel fiyatları, aylık taksit tutarları, kampanya şartları ve Trugo'da sunulan yüzde 20 indirim avantajına ilişkin detaylar da paylaşıldı.
AĞUSTOS KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Togg, Ağustos ayında bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırladığı finansman kampanyasını duyurdu. Kampanyada sıfır faizli kredi seçeneğinin yanı sıra daha yüksek kredi tutarı ve uzun vadeli ödeme planı sunan alternatif bir finansman paketi de yer alıyor.
Yayımlanan kampanya görsellerinde finansman seçeneklerinin sınırlı sayıda T10F V2 ve T10X V2 versiyonları için geçerli olduğu belirtilirken, sipariş işlemlerinin Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi.
T10F VE T10X İÇİN FAİZSİZ KREDİ
Ağustos ayına özel hazırlanan sıfır faizli finansman kampanyasında sunulan seçenekler şu şekilde sıralandı:
T10F: 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık 83.334 TL ödeme
T10X: 800.000 TL kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık 66.667 TL ödeme
Kampanya şartlarına göre sıfır faizli kredi paketinde üç aylık ödeme erteleme seçeneği uygulanmıyor.
1,7 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ VE 3 AY ERTELEME FIRSATI
Togg'un açıkladığı ikinci finansman paketinde ise 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi için 48 ay vade ve yüzde 2,95'ten başlayan faiz oranı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78.008 TL olarak hesaplanıyor.
Uzun vadeli finansman paketinde kullanıcılar ödemelerine üç ay sonra başlayabiliyor. Kredi şartlarının anlaşmalı bankalara, tercih edilen araç versiyonuna ve kullanıcı değerlendirmesine göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.
Togg güncel fiyat listesi - Ağustos 2026
Togg T10X fiyatları
T10X modelinin açıklanan teslim fiyatları şöyle:
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.219.668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.411.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.137 TL
TOGG T10F FİYATLARI
T10F modelinin teslim fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
T10F V2 4More: 3.217.937 TL
Opsiyon paketleri de sunuluyor
T10F ve T10X modellerini kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için farklı donanım paketleri de bulunuyor. 65 bin TL'lik panoramik cam tavanın yanı sıra şu seçenekler sunuluyor:
Meridian Premium ses sistemi
Teknoloji ve Konfor Paketi
22 kW AC şarj yükseltmesi
19 inç jant paketi
Akıllı Destek Paketi
Kış Paketi
Trugo'da yüzde 20 indirim fırsatı
Ağustos kampanyası kapsamında Togg'un şarj ağı Trugo'da yüzde 20 indirim avantajı da sağlanıyor. Finansman başvuruları ve araç siparişleri Trumore uygulaması üzerinden yapılabiliyor.
Kredi tutarı, ödeme planı ve kampanya koşullarının anlaşmalı bankalara göre farklılık gösterebileceği belirtilirken, kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olduğu ve şartların Togg tarafından güncellenebileceği ifade edildi.