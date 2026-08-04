Togg'da kampanya dönemi başladı: İşte yeni finansman paketi

1,7 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ VE 3 AY ERTELEME FIRSATI

Togg'un açıkladığı ikinci finansman paketinde ise 1 milyon 700 bin TL'ye kadar kredi için 48 ay vade ve yüzde 2,95'ten başlayan faiz oranı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 78.008 TL olarak hesaplanıyor.

Uzun vadeli finansman paketinde kullanıcılar ödemelerine üç ay sonra başlayabiliyor. Kredi şartlarının anlaşmalı bankalara, tercih edilen araç versiyonuna ve kullanıcı değerlendirmesine göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.